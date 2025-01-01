簡単にドキュメンタリービデオを作成

プロフェッショナルなドキュメンタリービデオを手軽に作成。直感的なテンプレートとステップバイステップのガイドで、映画制作のプロセス全体を簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジー愛好家や投資家を対象に、持続可能な技術の未来を探る60秒の「ドキュメンタリーフィルム」ショートを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、動的なデータビジュアライゼーションとクリアでモダンなサウンドデザインを特徴とし、洗練されたAIアバターによってナレーションされます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、複雑な情報を明確かつプロフェッショナルに提示し、高度な概念を理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
地域のヒーローについての心温まる30秒の個人的な物語を制作し、コミュニティの関与や非営利団体に最適です。ビジュアルとオーディオスタイルは温かさと本物らしさを呼び起こし、アーカイブ写真と現代のインタビューを組み合わせ、穏やかでインスパイアリングな音楽で強調します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して、多様なビジュアル要素をシームレスに統合し、このミニドキュメンタリーのストーリーテリングを豊かにします。
サンプルプロンプト3
高校生や好奇心旺盛な学習者向けに、複雑な科学原理を解明する90秒の教育セグメントをデザインしてください。このビデオは、クリーンでイラスト的なビジュアルスタイルを特徴とし、アニメーショングラフィックスとエネルギッシュで会話的なナレーションを使用して抽象的なアイデアを簡素化します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、よく研究された「ドキュメンタリースクリプト」を動的なビジュアルプレゼンテーションに簡単に変換します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドキュメンタリービデオの作り方

直感的なツールとAI機能を使用して、ビジョンをインパクトのある物語に変える魅力的なドキュメンタリーフィルムを簡単に作成します。

1
Step 1
ドキュメンタリースクリプトを作成
詳細な「ドキュメンタリースクリプト」で物語のアウトラインを作成します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、物語の基盤を効率的にレイアウトします。
2
Step 2
メディアをアップロードしテンプレートを適用
自身の映像をアップロードしてプロジェクトを充実させるか、さまざまな「テンプレート」から選択してシーンに統合し、制作を開始します。
3
Step 3
字幕を適用して明確化
自動「字幕/キャプション」を適用して、最大限の理解とアクセシビリティを確保します。この機能により、「字幕」が明確で読みやすくなります。
4
Step 4
ドキュメンタリーフィルムをエクスポート
プロジェクトを最終化し、さまざまなプラットフォーム向けに「ドキュメンタリーフィルム」を準備します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、共有用にビデオを最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのあるインスパイアリングな物語を作成

視聴者をインスパイアし、動機付ける感情的に共鳴するドキュメンタリーコンテンツを制作し、映画の全体的なインパクトを高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてドキュメンタリー映画制作プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオシーンに変換することで、ドキュメンタリービデオを簡単に作成できるようにします。事前にデザインされたテンプレートとAIアバターを活用して、ストーリーテリングを効率化し、複雑な制作セットアップなしでクリエイティブな物語に集中できます。

AI機能を使用してドキュメンタリースクリプトとビジュアルを強化できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なAI機能を使用して、ドキュメンタリースクリプトからリアルなナレーションを生成し、明確でインパクトのあるナレーションを実現します。また、AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、ビジュアルコンセプトを簡単に実現できます。

HeyGenはドキュメンタリーの編集とナレーション追加のためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、ドラッグアンドドロップ機能を備えた直感的なビデオエディターを提供しており、ドキュメンタリー映像の編集やシーンの配置を簡単に行えます。多様な声と言語でカスタムナレーションを簡単に生成し、ビデオプロジェクトにシームレスに統合できます。

HeyGenは字幕とブランディングでドキュメンタリービデオをプロフェッショナルに見せるためにどのようにサポートしますか？

HeyGenは、自動字幕生成を提供し、ドキュメンタリービデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。また、カスタムロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、あなたの独自のスタイルを反映した洗練されたプロフェッショナルな映画を実現します。