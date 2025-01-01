結果を出すディストリビュータートレーニングビデオを作成する

スクリプトからのテキストビデオを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に制作し、従業員トレーニングを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいディストリビューターが複雑なシステムを導入するためのステップバイステップのチュートリアルとして機能する、60秒の魅力的なトレーニングビデオを開発します。クリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた説明的なナレーションで明確さを確保します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、効率的な制作ワークフローを実現し、「字幕/キャプション」を追加してすべての学習者のアクセス性を向上させます。
サンプルプロンプト2
営業マネージャーを対象とした30秒のディストリビューターセールストレーニングビデオを制作し、チームを鼓舞する強力なモチベーショナルメッセージを届けます。ビジュアルの美学は洗練されており、魅力的であり、権威あるがモチベーショナルな声と組み合わせます。準備したスクリプトをHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してビデオに変換することで、制作を迅速化します。
サンプルプロンプト3
特定の製品ラインのベストプラクティスをディストリビューターに案内する90秒の洞察に満ちたビデオを作成し、重要な従業員トレーニングとして機能します。現代的なインフォグラフィックスタイルのビジュアルを提示し、親しみやすく知識豊富なナレーターが伴います。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から豊富なビジュアル例を取り入れ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用してさまざまなプラットフォームでのシームレスな配信を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ディストリビュータートレーニングビデオの作り方

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、営業担当者やマネージャー向けの魅力的なディストリビューターセールストレーニングビデオを効率的に作成し、一貫性のある効果的なコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
コンテンツの概要を作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、書かれたスクリプトを瞬時にダイナミックなビデオに変換し、初期制作段階を効率化します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、視聴者を引き込む魅力的なチュートリアルを迅速に構築し、コンテンツを強化します。
3
Step 3
ブランド要素を適用する
ブランドの一貫性を確保します。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用」してトレーニングビデオに会社のアイデンティティを強化し、コンテンツを即座に認識可能にします。
4
Step 4
エクスポートして共有する
影響力のあるコンテンツを完成させます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを最適化し、営業担当者への配信や簡単なアクセスのためのアップロードを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニングを簡素化する

複雑な製品や販売プロセスを簡単に理解できるビデオチュートリアルに分解し、全体的な学習と理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なディストリビュータートレーニングビデオの制作プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターと組み込みのテンプレートを使用してスクリプトからプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成でき、営業担当者やマネージャー向けのコンテンツ制作を大幅に簡素化します。これにより、高品質なチュートリアルや教育資料の迅速な制作が可能になります。

HeyGenで作成したトレーニングビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定の色を追加してトレーニングビデオをカスタマイズできます。また、メディアライブラリや編集機能を活用して、アニメーションビデオコンテンツを強化し、包括的な従業員トレーニングを実現できます。

HeyGenはスクリプトを完全なトレーニングビデオに変換するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、既存のスクリプトをAIアバターと自動音声生成を使用して洗練されたトレーニングビデオに変換するのに優れています。また、字幕やキャプションを生成し、ディストリビューターセールストレーニングのためのトレーニングビデオの作成プロセスを非常に効率的にします。

HeyGenを使用してどのような種類のディストリビューターセールストレーニングコンテンツを制作できますか？

HeyGenは、製品チュートリアルから包括的な従業員トレーニングビデオまで、幅広いディストリビューターセールストレーニングコンテンツを制作する力を提供します。YouTubeチャンネルや内部トレーニングポータルなどのプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートし、一貫した配信を確保します。