シームレスなマーケティングのための物流プロモーションビデオメーカー
プロフェッショナルなテンプレートと強力なナレーション生成を使用して、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中小企業を対象に、複雑なサプライチェーンの課題をどのように簡素化するかを説明する45秒の解説ビデオを開発します。このビデオは、クリーンでインフォグラフィックスタイルの美学を採用し、親しみやすくプロフェッショナルなトーンで、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してデータと運用フローを視覚化し、複雑な概念を簡単に理解できるようにします。
懐疑的な潜在顧客との信頼を築くために設計された60秒の顧客の声ビデオを制作します。満足した顧客が貴社の物流サービスを称賛する内容です。ビジュアルスタイルは、暖かい照明と自然な音声を伴うインタビューのような本格的なもので、プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックで補完され、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してアクセシビリティを確保し、重要な顧客の発言を強調します。
イベント参加者やオンライン広告主を対象にした20秒のインパクトのあるシズルビデオを作成し、貴社の物流業務の比類なきスピードと信頼性を伝えます。このビデオは、クイックカットと大胆なテキストオーバーレイを特徴とするエネルギッシュなビジュアルスタイルが必要で、ドライビングで強烈な音楽と組み合わせ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化して、さまざまなプラットフォームやキャンペーンでシームレスに展開します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なマーケティングビデオやプロモーションビデオを迅速に作成できるようにします。プロフェッショナルなテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、高品質なコンテンツを簡単に制作し、ブランディングの取り組みを強化します。
HeyGenは解説ビデオにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、解説ビデオの作成を効率化するために高度なAIを活用し、AIアバターを生成し、スクリプトから直接テキストをビデオに変換します。リアルなナレーション生成でメッセージを強化し、複雑なアイデアを理解しやすくします。
HeyGenは物流プロモーションビデオメーカーとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは優れた物流プロモーションビデオメーカーとして機能し、企業がサービスを効果的に紹介できるようにします。ブランディング要素をカスタマイズし、豊富なメディアライブラリにアクセスして、インパクトのあるプロモーションコンテンツを作成します。
HeyGenはどのようにして高品質なビデオ制作を支援しますか？
HeyGenは、ダイナミックなテキストアニメーションを含む強力なビデオ編集機能を提供し、視覚的に印象的なコンテンツを制作します。すべての作品はHD品質でエクスポートでき、どのプラットフォームでもクリアでプロフェッショナルに見えるようにします。