ライブストリームトレーニングビデオジェネレーター：AI駆動で簡単
高度なAIアバターを使用して、従業員のオンボーディングやL&Dチーム向けの魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成します。
L&Dチームを対象にした包括的な60秒のトレーニングビデオを制作し、AIビデオジェネレーターを使用してコンプライアンスモジュールを迅速に開発する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で非常に教育的であり、動的なトランジションと画面上のテキストを使用して重要な情報を強調し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用してコンテンツ作成を効率化し、ブランドの一貫性を維持します。
小規模ビジネス向けに、新製品の発売を紹介するエネルギッシュな30秒のソーシャルメディアリールを開発します。ビデオは、ダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルで、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確な字幕/キャプションを備え、AI生成ビデオがどのようにして広範なオンラインオーディエンスに対して迅速かつ簡単に魅力的なビデオを作成できるかを示します。
既存のクライアントを対象にした、製品アップデートのための簡潔な15秒のセールスエネーブルメントビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは直接的で親しみやすく、プロフェッショナルなトーキングヘッドAIアバターが主要な利点を伝え、さまざまなコミュニケーションチャネルに合わせて簡単にアスペクト比を調整し、エクスポートできるようにし、効果的なAI駆動の顧客エンゲージメントを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオのためのAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、高品質のトレーニングビデオの作成を簡素化します。スクリプトをリアルなAIアバターとダイナミックなAIボイスオーバーを使用して魅力的なビデオに変換し、さまざまな学習ニーズに対応する複雑な情報をアクセスしやすくします。
HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターで作成されたAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを提供しており、さまざまなスタイルから選択したり、カスタムのトーキングヘッドを作成したりできます。これにより、AI生成ビデオコンテンツがブランドとメッセージに完全に一致することを保証します。
L&DチームはHeyGenを使用してどのような魅力的なビデオを作成できますか？
L&Dチームは、HeyGenを利用して、従業員のオンボーディングモジュール、セールスエネーブルメントコンテンツ、詳細な製品チュートリアルなど、幅広い魅力的なビデオを制作できます。当プラットフォームの直感的なビデオ編集ツールとテンプレートがプロセス全体を効率化します。
HeyGenでAI駆動のコンテンツを生成するのはどれくらい速いですか？
HeyGenのAIテキストからビデオへのジェネレーターは、スクリプトを迅速に完全なビデオに変換することで、制作時間を大幅に短縮します。豊富なテンプレートライブラリと強力なビデオ編集ツールを使用して、ソーシャルメディアや内部使用のためのプロフェッショナルグレードのAI生成ビデオコンテンツを効率的に作成できます。