3

Step 3

リードをキャプチャするための自動化を追加する

既存のプラットフォーム（CRMシステムなど）とジェネレーターをシームレスに統合して、受信リードを自動的にキャプチャおよび処理します。これにより、スコアリングと資格のある見込み客の割り当てのための自動化されたワークフローが可能になります。