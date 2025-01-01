インパクトのある学習のためのジャーナリズムトレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを使用して、学習者を引き込むプロフェッショナルなジャーナリズムトレーニングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ニュースルームのコンテンツクリエイター向けに45秒のダイナミックな説明ビデオを作成し、「AIビデオジェネレーター」を使用してニューススクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに迅速に変換する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インパクトのあるグラフィックスを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して迅速な制作と魅力的なオーディオトラックを提供します。
メディア組織内の新入社員向けに、データプライバシーに関する重要なコンプライアンス研修に焦点を当てた2分間の社員研修ビデオを制作します。ビジュアルの美学はクリーンで真剣であり、フレンドリーでありながら権威ある声のナレーションを使用し、HeyGenの「字幕/キャプション」で最適な理解とアクセシビリティを強化します。
ジャーナリズム学生に調査報告の魅力的なティーザーを作成する方法を教えるための30秒の視覚的に印象的なソーシャルメディアビデオを開発します。ビデオはダイナミックで注目を集めるスタイルで、大胆なテキストオーバーレイとパンチの効いたバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を利用して「ソーシャルメディアビデオ」を迅速かつ洗練された形で作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストスクリプトをプロフェッショナルなAIビデオに簡単に変換できるようにし、リアルなAIアバターと高品質のボイスオーバー生成を特徴としています。これにより、トレーニングビデオを含むさまざまな用途のコンテンツ作成が効率化されます。
HeyGenを使用して、ブランドのアイデンティティを持つAI生成ビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素をAI生成ビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性が確保されます。
効果的なトレーニングビデオを作成するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、AIアバター、ボイスオーバー生成、字幕/キャプションなどの機能を提供する高度なAIトレーニングビデオジェネレーターです。また、多言語ビデオをサポートしており、多様な社員研修やeラーニングのニーズに最適です。
HeyGenはさまざまなビデオコンテンツのニーズにどれほど柔軟ですか？
HeyGenは包括的なAIビデオプラットフォームとして、多様なテンプレート、豊富なメディアライブラリ、アスペクト比のリサイズを提供します。これにより、ソーシャルメディアビデオから詳細な製品説明まで、多様なコンテンツを簡単に制作できます。