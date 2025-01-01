ジョブ準備ビデオメーカー: 魅力的なキャリアビデオを作成

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ジョブ準備スクリプトを瞬時に魅力的なビデオに変換します。

サンプルプロンプト1
タレントアクイジションスペシャリストや雇用ブランドマネージャー向けに、現代の採用プラットフォームでの魅力的な採用ビデオの影響を示す90秒のダイナミックなショーケースビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、強力なナレーション生成を活用し、モダンで魅力的なビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージック、プロフェッショナルなナレーションを必要とします。
サンプルプロンプト2
キャリアコーチや教育コンテンツクリエイター向けに、AIビデオメーカーが包括的なジョブ準備コースの提供をどのように革新するかを強調する2分間の包括的な説明ビデオを制作してください。ビデオは、情報豊かで明確なビジュアルプレゼンテーション、安心感のあるAIナレーション、字幕/キャプション、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを統合する必要があります。
サンプルプロンプト3
テクノロジーに特化したHRマネージャーやオペレーションリーダー向けに、AIビデオメーカーとしてのスマートビデオ面接ソフトウェアの利点を紹介する45秒のプロモーションビデオをデザインしてください。このビデオは、アニメーショングラフィックスと簡潔で権威ある声を備えたスリークでテクノロジー中心のビジュアルスタイルを要求し、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポート、ブランドコントロールを示し、洗練された最終製品を提供します。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ジョブ準備ビデオメーカーの使い方

魅力的なジョブ準備ビデオを簡単に作成します。AIを活用して、プレゼンテーションを完璧にし、スキルを披露し、採用チームに強い印象を与えましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
ジョブインタビュースクリプトを作成するか、既存のテキストを貼り付けてください。強力なAIビデオメーカーを活用して、あなたの言葉を魅力的なビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択し、メッセージを明確かつ自信を持って伝えることで、プロフェッショナルなビデオを強化します。
3
Step 3
ブランディング要素を適用
ロゴを追加し、色をカスタマイズして、統一感のあるプロフェッショナルな外観を持つジョブ準備ビデオをパーソナライズします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、高品質のビデオを採用用にエクスポートし、どのプラットフォームにも完璧にサイズ調整されたプロフェッショナルなメッセージを潜在的な雇用主と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

雇用ブランドビデオを作成

.

ソーシャルメディアビデオを迅速に制作し、雇用ブランドを紹介し、採用キャンペーンのためにトップタレントを引き付けます。

よくある質問

HeyGenはAI採用ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenの直感的なプラットフォームは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、プロフェッショナルな採用ビデオを生成するプロセスを簡素化します。これにより、HeyGenは魅力的な雇用ブランドビデオを作成するための効率的なAIビデオメーカーとなります。

HeyGenを使用してビデオ採用を行う際に、ブランドのアイデンティティを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、雇用ブランドビデオや採用ビデオにロゴ、色、フォントを組み込むことができます。多様なテンプレートとシーンを活用して、一貫性とプロフェッショナルな外観をビデオ採用ソフトウェアの出力に確保してください。

HeyGenはジョブ準備ビデオの作成にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供し、テキストを魅力的なジョブ準備ビデオメーカーコンテンツに簡単に変換できます。スクリプトからのテキストビデオ機能と高度なナレーション生成を活用して、複雑な編集なしで洗練されたビデオを制作できます。

HeyGenはさまざまなビデオ採用のニーズにどれほど柔軟ですか？

HeyGenは非常に柔軟で、AIビデオ面接ソフトウェアとの互換性を含むさまざまな採用ビデオや雇用ブランドビデオの要件をサポートします。さまざまなAIアバターを活用し、異なるプラットフォーム向けにビデオをリサイズすることで、どの採用プラットフォームにも最適化されたコンテンツを確保できます。