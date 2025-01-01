ダイナミックなレッスンのための日本語学習教育ビデオメーカー

プロフェッショナルなAIアバターでカリキュラムを簡単に活気づけ、魅力的な日本語レッスンを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenの力を活用して、高品質な教育ビデオを多言語サポートで作成する45秒のプロモーションビデオを制作してください。グローバルなリーチを拡大しようとしているコンテンツクリエイターを対象に、ダイナミックなシーンの切り替えと、異なる言語のボイスオーバー生成の容易さを強調するプロフェッショナルなオーディオトラックを特徴とするビデオにしてください。
サンプルプロンプト2
スクリプトからテキストをビデオに変換するシームレスなプロセスを示す90秒の指導ビデオを開発してください。特に忙しい教育者やトレーナー向けに、簡単な編集デモを含む明確なチュートリアルベースのビジュアルスタイルを採用してください。
サンプルプロンプト3
AIボイスオーバーと字幕/キャプションを日本語のチュートリアルに組み込む利点を説明する60秒のビデオを作成してください。言語教育でのリーチを拡大している企業や個人を対象に、すべての学習者にアクセスしやすいことを強調し、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルを維持してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

日本語学習教育ビデオメーカーの使い方

AIアバター、リアルなボイスオーバー、ダイナミックなビジュアルを使用して、魅力的な日本語学習ビデオを簡単に作成し、グローバルな視聴者向けに教育コンテンツを魅力的に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
まず、日本語学習コンテンツを作成します。その後、多様なリアルなAIアバターから選択し、画面上のインストラクターとしてレッスンを活気づけます。
2
Step 2
テキストから多言語ボイスオーバーを追加
日本語のスクリプトを貼り付け、先進的なAIボイスオーバー生成を使用して自然な音声を簡単に生成します。多言語サポートにより、没入感のある学習体験のための本格的な発音を保証します。
3
Step 3
字幕を適用し、ビジュアルで強化
日本語や他の言語で正確な字幕を自動的に適用し、理解を助けます。ライブラリから関連メディアを統合するか、自分の資産を使用して、ダイナミックで効果的な教育ビデオを作成します。
4
Step 4
学習コンテンツをエクスポートして共有
簡単な編集ツールを使用してビデオを確認し、完璧さを確保します。満足したら、さまざまな形式で高品質な日本語学習ビデオをエクスポートし、学生を引き付け、リーチを広げる準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアで学習コンテンツをプロモート

魅力的な短いビデオやクリップを迅速に作成し、ソーシャルメディアプラットフォームで日本語学習教育コンテンツを効果的にマーケティングします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして強力な多言語サポートを備えた日本語学習教育ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは強力な「AIビデオジェネレーター」および「教育ビデオメーカー」として機能し、ユーザーが魅力的な「日本語学習」コンテンツを制作できるようにします。高度な「テキストからビデオ」技術と「AIボイスオーバー」を活用して、スクリプトを多様な視聴者向けにダイナミックなビデオに簡単に変換します。

HeyGenは教育ビデオコンテンツを効率的に生成するためにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは「AIアバター」と「AIスクリプトジェネレーター」を提供し、「教育ビデオ」の作成を効率化します。テキストを迅速にビデオに変換し、高品質なビジュアルと合成音声で学習教材を強化し、「簡単な編集」体験を保証します。

HeyGenはグローバルな教育アウトリーチのために字幕やボイスオーバーを含む包括的なビデオローカリゼーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは「教育ビデオ」に不可欠な広範な「ビデオローカリゼーション」機能を提供します。自動的に「字幕」を生成し、複数の言語で「AIボイスオーバー」を提供することで、コンテンツがアクセス可能で文化的に関連性があることを保証し、「多言語サポート」のニーズに対応します。

HeyGenで作成した教育ビデオを特定のブランドや学習目的に合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは「教育ビデオ」に対する「完全なクリエイティブコントロール」を提供し、シーン、ブランド要素、アバターの外観をカスタマイズできます。これにより、「オンラインコース」や学習教材が教育目標やブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。