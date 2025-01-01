エンゲージメントのための究極のインタラクティブビデオツール

AIアバターを使用してパーソナライズとエンゲージメントを向上させ、ダイナミックな学習パスを作成します。

213/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングアナリストとデータ駆動型コンテンツクリエイター向けに、90秒のプロモーション作品を開発し、「インタラクティブビデオソリューション」に組み込まれた強力な「分析」機能を強調します。動画はダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、魅力的なデータビジュアライゼーションとスムーズなトランジションを使用し、アップビートでありながら情報豊富なオーディオトラックを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を取り入れ、すべての音声対話をより広い視聴者にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト2
プロの「ビデオエディター」とコンテンツマネージャーを対象にした2分間の包括的なチュートリアルを制作し、魅力的な「インタラクティブビデオ」セグメントを作成するための高度な「トリミングとクリップ作成」技術を詳述します。ビジュアルアプローチは詳細な画面録画と正確なカーソルの動きを特徴とし、落ち着いた非常に説明的なナレーションでサポートされます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑な技術指示を簡単に魅力的なビジュアルガイドに変換します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーとeラーニング開発者を対象にした45秒の魅力的なデモンストレーションを作成し、「インタラクティブビデオ」フレームワーク内で「ビデオクイズ」を簡単に作成し、学習者のエンゲージメントと保持を大幅に向上させる方法を紹介します。動画は明るく、現代的で魅力的なビジュアル美学を採用し、フレンドリーなAIアバターによって提示されます。HeyGenのAIアバターを利用してメッセージを伝え、パーソナライズされた親しみやすい学習体験を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インタラクティブビデオツールの仕組み

コンテンツを魅力的でダイナミックな体験に変え、視聴者を引き込み、測定可能な結果を促進します。

1
Step 1
コアビデオを作成する
新しい映像を録画するか、既存のメディアをアップロードして始めましょう。強力なエディターを使用して、インタラクティブ性の基盤をシームレスに構築します。
2
Step 2
魅力的なインタラクティブ要素を追加する
クリック可能なボタン、ホットスポット、またはコールトゥアクションなどのダイナミックな要素をビデオに直接統合します。視聴者をパーソナライズされたパスに導き、貴重なインサイトを収集します。
3
Step 3
強化とパーソナライズを適用する
パーソナライズ機能を取り入れて視聴者体験をカスタマイズします。個々の好みに合わせてコンテンツを調整し、各インタラクションを非常に関連性の高いものにします。
4
Step 4
エクスポートとパフォーマンスの分析
さまざまなプラットフォームでインタラクティブビデオを公開します。組み込みの分析を活用してエンゲージメントを追跡し、視聴者の行動を理解し、将来のキャンペーンのために戦略を最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのあるインタラクティブ広告を生成する

.

統合されたコールトゥアクションを備えた魅力的なビデオ広告を作成し、視聴者のエンゲージメントとコンバージョン率を最大化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにビデオ編集と作成をサポートしますか？

HeyGenは強力な「ビデオエディター」と「ビデオメーカー」として機能し、ユーザーが「AIアバター」を使用して「スクリプトからのテキストビデオ」を作成できるようにします。「テンプレートとシーン」を簡単に利用し、「トリミングとクリップ作成」を行ってコンテンツを効果的に洗練できます。

HeyGenでのビデオ出力をカスタマイズするための技術的な機能は何ですか？

HeyGenはカスタマイズのための高度な「技術的」機能を提供し、自動「キャプション」生成とプロフェッショナルな「ナレーション生成」を含みます。ユーザーは柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」や包括的な「ブランディングコントロール」を活用してビデオコンテンツを調整できます。

HeyGenはアクセシビリティとブランドの一貫性のための機能を提供していますか？

はい、HeyGenはすべてのビデオに自動「キャプション」生成を提供し、アクセシビリティを向上させます。さらに、強力な「ブランディングコントロール」により、カスタムロゴや色でコンテンツを「パーソナライズ」し、すべての出力でブランドの一貫性を確保します。

HeyGenで統合されたメディアリソースを活用できますか？

多用途な「ビデオメーカー」として、HeyGenは豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を提供し、あなたの作品を充実させます。ユーザーは自分のコンテンツを直接「録画」したり、既存のアセットをアップロードしてプロジェクトにシームレスに統合することができます。