インフルエンサー広告動画メーカー：キャンペーンROIを向上
魅力的なAI動画とプロモーション動画広告を、素晴らしいAIアバターで生成し、スクリプトを勝てるキャンペーンに変えましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナル向けにスケーラブルなコンテンツソリューションを求める45秒の本格的なプロモーション動画を作成してください。この動画は、シンプルなUGCビデオコンセプトが「AIビデオ広告メーカー」を使用して洗練された広告に昇華される様子を示します。ビジュアルスタイルは暖かく自然な照明を模倣し、「ボイスオーバー生成」を通じて生成された親しみやすく安心感のあるナレーションを組み込み、「メディアライブラリ/ストックサポート」要素を慎重に選んで本物らしさを高めます。
新製品を発売するeコマース起業家向けに、60秒のダイナミックな製品ショーケースを開発し、「AIで勝てる広告を作成する」方法を強調します。ビジュアル体験は洗練されプロフェッショナルで、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して多様なAIビデオを迅速に生成し、インパクトのあるサウンドデザインと明確なナレーションを使用します。特に、「字幕/キャプション」の力を示し、プラットフォーム全体での最大のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
予算が限られたデジタルマーケター向けに、30秒の簡潔なプロモーション動画を制作し、「魅力的なAIアクター」の影響を強調します。この動画は、プロフェッショナルなビジュアルと最小限のバックグラウンドミュージック、クリアなオーディオを特徴とし、さまざまなプラットフォームでのコンテンツのシームレスな適応性を示します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用し、リアルなAIアバターが説得力のある行動喚起を届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAI動画広告を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトをリアルなAIアクターをフィーチャーしたダイナミックな動画に変えることで、AIを活用した勝てる広告を作成する力を提供します。直感的なプラットフォームにより、HeyGenは効果的なAIビデオ広告メーカーとなり、さまざまなマーケティングニーズに対応する高品質なAI動画を迅速に生成できます。
HeyGenを使ってプロモーション動画にAIアクターを組み込むことはできますか？
もちろんです。HeyGenは、プロモーション動画コンテンツに魅力的なAIアクターをシームレスに統合することを可能にします。高度なAIアバターがメッセージを生き生きと伝え、従来の撮影を必要とせずに、魅力的でプロフェッショナルなプレゼンテーションを提供します。
HeyGenは効率的な動画生成のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを備えた強力なAI動画エディターを提供しており、効率的な動画生成に最適です。プロフェッショナルなテンプレートから始め、ライブラリからメディアを追加し、字幕やキャプションを簡単に生成することで、制作プロセス全体を効率化できます。
HeyGenは製品動画やインフルエンサー広告動画の作成に適していますか？
はい、HeyGenはインパクトのある製品動画やインフルエンサー広告動画メーカーコンテンツの作成に最適です。AIの能力を活用して、高品質なUGCビデオスタイルを制作し、オーディエンスに共鳴し、カスタマイズ可能なブランディングコントロールを通じてブランドの独自性を維持できます。