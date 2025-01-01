画像から動画への生成器：写真を魅力的なクリップに変換
多様なテンプレートとシーンを活用して、あなたの画像から高品質な動画や魅力的なソーシャルメディアクリップを作成し、映画のような品質を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを想像してください。"AI動画生成器"が"精密なコントロール"でコンテンツ作成を簡素化する様子を描写します。プロフェッショナルで活気あるビジュアルスタイルを採用し、多様なビジネスアプリケーションを示すクイックカットとダイナミックなサウンドトラックを使用します。リアルな"AIアバター"を組み込んで主要な利点を提示し、説明を魅力的でアクセスしやすくします。
フリーランスのデザイナーやアーティストを対象にした30秒のソーシャルメディアクリップを制作し、"写真を動画に変換"して"高品質な動画"を制作する際の創造的な可能性を紹介します。美的感覚は視覚的に芸術的でインスピレーションを与えるもので、流れるようなアニメーションとトレンディで感情を揺さぶるサウンドトラックを備えています。HeyGenの"メディアライブラリ/ストックサポート"を活用して、元の写真の物語を強化する補完的な視覚要素をシームレスに統合します。
企業トレーナーや教育者向けに設計された包括的な2分間の指導ビデオを開発し、"AI生成動画"を"完全にカスタマイズ"するプロセスを詳述します。視覚と音声のスタイルは明確で段階的、教育的であり、プラットフォームインターフェースの画面キャプチャと落ち着いたガイド付きナレーションを特徴とします。多様な視聴者のために学習ポイントを強化し、アクセシビリティを向上させるために、しっかりとした"字幕/キャプション"をビデオに含めてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高度なAIを活用して動画を作成しますか？
HeyGenは高度なAI技術と生成AIツール、Smarter V5モデルを含む、を活用してAI動画生成器を動かしています。これにより、ユーザーはハイパーリアルAI機能を備えた素晴らしいAI生成動画を作成し、アイデアを高品質な視覚コンテンツに変換することができます。
HeyGenは本当に静止写真を動的な動画に変換できますか？
はい、HeyGenは高度な画像から動画への生成器として機能し、ユーザーが写真を動的で魅力的な動画に変換することを可能にします。AI駆動のアニメーションと精密なコントロールにより、静止画像を映画品質の動きで短く動的なアニメーションに変換します。
HeyGenは動画出力にどのような解像度とコントロールを提供しますか？
HeyGenは動画プロジェクトに対して包括的な精密コントロールと完全なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーは4K解像度で高品質な動画をエクスポートし、アスペクト比を調整し、AIビデオアップスケーラーを利用して視覚的な忠実度を向上させることができます。
HeyGenはモバイルデバイスで利用可能で、ブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは直感的なインターフェースを通じて、モバイルアプリを含む、外出先での動画作成を便利にします。プロフェッショナルな出力のために、基本的なブランディングコントロールと強力なテキストから動画へのAI機能を備えた堅牢なメディアライブラリをサポートしています。