イラストレーター チュートリアル ビデオ ジェネレーター: AIチュートリアルを簡単に

HeyGenの音声生成を使用して、テキストプロンプトを魅力的なステップバイステップの指導動画に変換します。

185/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターや教育者向けに、HeyGenをAIチュートリアルビデオメーカーとして活用し、複雑なソフトウェアのステップバイステップガイドを作成する方法を示す45秒のプロフェッショナルな指導動画を制作してください。動画はクリーンで情報豊かなビジュアル美学を維持し、主にHeyGenのインターフェースと教えられるソフトウェアを紹介し、落ち着いた権威あるAIアバターによるナレーションを行います。
サンプルプロンプト2
イラストレーターを目指す人や中級ユーザー向けに、Illustrator内でのペンツールの基本をマスターすることに焦点を当てた60秒のダイナミックなチュートリアル動画を開発してください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、正確なスクリーンキャプチャアニメーションと強調されたオンスクリーンテキストを備え、HeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションで補完され、効果的なオンラインチュートリアル動画となるようにしてください。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルやマーケター向けに、イラストレーターチュートリアルビデオジェネレーターがテキストプロンプトをどのようにして魅力的なビジュアルコンテンツに迅速に変換できるかを紹介する30秒のテンポの速いプロモーション動画を作成してください。動画は効率性と使いやすさを強調するダイナミックなビジュアルスタイルで、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストツービデオ機能によって推進され、短くてインパクトのある指導動画の迅速な作成を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したスクリプト生成、カスタマイズ可能なビジュアル、自動音声を利用して、Illustratorを含むあらゆるソフトウェアの明確なステップバイステップの指導動画を簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストプロンプトを入力してチュートリアルコンテンツを作成します。AIは「スクリプトからのテキストツービデオ」機能を利用して、動画の基礎となるシーンを構築します。
2
Step 2
ビジュアルを生成
各ステップの魅力的なビジュアルを生成します。プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」を探索し、適用して、チュートリアルが視聴者にとって明確で視覚的に魅力的であることを保証します。
3
Step 3
自動ナレーションを追加
高度な「音声生成」を使用して、チュートリアルにクリアなナレーションを追加します。視聴者を各指示にプロフェッショナルに案内するために、人間のような声から選択します。
4
Step 4
公開と共有
オプションの「字幕/キャプション」を追加して完成したチュートリアルを公開し、アクセシビリティを向上させます。その後、希望のフォーマットと高解像度出力でエクスポートし、共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を明確化

.

高度なイラストレーター技術のような複雑な主題を、明確で理解しやすいチュートリアル動画に変換し、効果的な学習を実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIチュートリアル動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストプロンプトやスクリプトを完全なチュートリアル動画に変換し、AI生成のビジュアル、自動ナレーション、AIアバターを特徴としています。これにより、指導動画の効率的な作成が可能になります。

HeyGenでAIチュートリアル動画のビジュアルや音声をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、豊富なメディアライブラリ、人間のような音声とアニメーション注釈のオプションを提供します。シーンを簡単に作成し、ビジュアルをブランドに合わせて調整できます。

HeyGenはチュートリアル動画を世界中でアクセス可能にするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、自動字幕と音声を50以上の言語で生成することができます。これにより、ステップバイステップのチュートリアル動画やハウツーガイドが多様なグローバルオーディエンスに届くことを保証します。

HeyGenのAIチュートリアルビデオエディターは指導コンテンツの制作をどのように強化しますか？

HeyGenの直感的なAIチュートリアルビデオエディターは、スクリプトから最終出力までの制作ワークフローを簡素化します。AIを活用したスクリプト作成、ビジュアル生成、明確なチュートリアル動画の効率的な作成を統合しています。