人事ポリシー研修ビデオジェネレーター：コンプライアンスを簡素化し、スケールアップ
リアルなAIアバターを使用して、ダイナミックで一貫した研修を提供し、従業員のオンボーディングと知識保持を向上させます。
既存の従業員向けに、最近のポリシー変更を強調し、知識の保持に重点を置いた60秒のコンプライアンス研修更新ビデオを開発してください。複雑な情報を消化しやすくするために、クリアでインフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションを採用し、法的なニュアンスを明確に伝えるプロフェッショナルなボイスオーバー生成をサポートします。音声は権威あるものでありながら、魅力的で、トーンはプロフェッショナルで情報提供的であるべきです。
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、すべての従業員に新しいリモートワークポリシーを説明する30秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックであり、重要なルールを強調するアニメーションテキストオーバーレイを使用し、音声は明るくクリアであるべきです。この人事研修ビデオメーカーは、ポリシーの実用的な適用を示しながら、迅速に情報を提供し、従業員を引き付けることを目的としています。
すべての従業員を対象に、会社の基準を強化するための45秒の人事ポリシーリフレッシュビデオを想像してください。このビデオは、多様なオフィス環境でリアルなAIアバターをフィーチャーし、ポジティブで励ましのあるトーンで重要なポリシーの要点を伝え、アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを強化します。全体的な美学は明るくエネルギッシュで、プロフェッショナルで現代的な背景音楽で補完され、研修ビデオを魅力的で効率的にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのように人事ポリシー研修を変革しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、魅力的な企業研修プログラムを迅速に作成することで、人事ポリシー研修を革新します。AIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を活用し、効果的な知識保持を実現し、複雑なポリシーを従業員が理解しやすくします。
HeyGenでの人事研修ビデオのクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、人事研修ビデオのための広範なクリエイティブなカスタマイズを提供し、ユーザーがカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用できます。ロゴや色を使ったブランドカスタマイズを実施し、HeyGenのメディアライブラリを使用してビジュアルを強化し、従業員に響くスタジオ品質の魅力的な指導ビデオを作成できます。
HeyGenはコンプライアンスと従業員オンボーディングビデオの制作を効果的にスケールできますか？
もちろんです。HeyGenは、重要なコンプライアンス研修と従業員オンボーディングコンテンツの制作をスケールする効率的な人事研修ビデオメーカーです。テキストからビデオへの機能とボイスオーバー生成機能、さらに自動字幕と多言語ビデオサポートを組み合わせることで、制作プロセスを効率化し、時間とリソースを大幅に節約します。
HeyGenのAI研修ビデオは従業員にとってどのように魅力的ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーを通じてダイナミックな学習コンテンツを提供し、研修ビデオを非常に魅力的にします。シナリオやロールプレイトレーニングのような機能を活用し、従業員が教材に接続し、全体的な知識保持を向上させます。