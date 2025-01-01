HR福利厚生説明動画ジェネレーター：従業員のエンゲージメントを向上
現在の全従業員を対象に、年次福利厚生登録期間への参加を促す45秒の内部コミュニケーション動画を作成します。プロフェッショナルでありながら親しみやすい視覚スタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連する画像を使用し、重要な日付やオプションを強調する明確な字幕を追加して、従業員の関与を最大化します。
将来の求職者を惹きつけるための30秒のダイナミックな雇用者ブランディング動画を作成し、ユニークな特典と会社文化を紹介します。事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用してモダンな美学を実現し、簡潔なスクリプトをインパクトのあるビジュアルストーリーに変換し、キャリア成長の機会を強調します。
新しい会社方針を説明するための90秒の人事トレーニング動画を作成し、コンプライアンスの更新が必要な全従業員を対象とします。視覚スタイルは理解しやすい説明アニメーションで、親しみやすい声のナレーションを特徴とし、異なる内部プラットフォームに適応可能なアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して最適な視聴を実現します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようなクリエイティブ機能を提供して、内部コミュニケーションを魅力的にしますか？
HeyGenは、魅力的な内部コミュニケーションのための強力なクリエイティブエンジンを提供し、直感的なオンラインビデオエディターと、事前にデザインされたテンプレートやAIを活用したテキスト-ビデオ機能を備えた魅力的なビジュアルストーリーテリングを生成します。
HR福利厚生説明動画を生成するためのHeyGenの主な機能は何ですか？
HeyGenは、AIアバターと高度なテキスト-ビデオ技術を使用して、包括的な従業員福利厚生説明動画を生成するHRビデオメーカーとして優れています。声のナレーション生成と自動字幕を含み、複雑な情報を従業員が理解しやすくします。
HeyGenはさまざまなHRイニシアチブのためのカスタマイズされた説明動画の作成を支援できますか？
はい、HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、HRトレーニング、採用、新入社員のオンボーディングのためのカスタマイズされた説明動画を作成できます。カスタマイズ可能なコンテンツ、ドラッグ＆ドロップ機能、ブランディングコントロールを利用して、動画を会社の文化に合わせることができます。
HeyGenは一貫した雇用者ブランディングと従業員のエンゲージメントをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、すべての動画で雇用者ブランディングが一貫していることを保証する強力なブランディングコントロールを提供し、会社の文化を強化します。高品質で魅力的なビジュアルストーリーテリングコンテンツを作成することで、従業員のエンゲージメントと理解を大幅に向上させることができます。