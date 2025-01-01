フィットネスビデオジェネレーター：簡単なワークアウトコンテンツ作成

HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なカスタムワークアウトビデオを生成し、コンテンツ制作のワークフローを簡素化します。

サンプルプロンプト1
フィットネス愛好家やジムオーナーを対象にした、45秒の洗練されたプロモーションビデオを開発し、ダイナミックな「フィットネスビデオ」を通じて新しいホームジム機器のラインを紹介してください。ビジュアルの美学はモダンで高解像度であり、異なるエクササイズデモンストレーション間のシームレスなトランジションが特徴です。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、説得力のあるBロール映像を強化します。この「ワークアウトビデオメーカー」プレゼンテーションは、機器の多様性とプロフェッショナルな品質を強調するべきです。
サンプルプロンプト2
国際的な視聴者向けに設計された、全身の強化ルーチンを詳細に説明する2分間の「カスタムワークアウトビデオ」を制作してください。ビデオは明確で指導的なビジュアルスタイルを採用し、多様なAIアバターを利用して各エクササイズを提示します。「多言語ワークアウト」のために、HeyGenの字幕/キャプション機能を目立たせ、複数の言語で正確なテキストを提供し、コンテンツを普遍的に理解可能にします。
サンプルプロンプト3
初心者に適した3つの異なるクイックエクササイズチャレンジを紹介するために、「AIワークアウトビデオジェネレーター」を使用して、魅力的な30秒のショートビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく、親しみやすく、非常に励みになるもので、各動きを説明するアニメーションテキストオーバーレイが含まれます。このクイック「ワークアウトビデオメーカー」ハイライトリールは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで魅力的なシーケンスを迅速に組み立て、即座の参加を促すべきです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィットネスビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツールと直感的なワークフローを使用して、魅力的でカスタマイズされたフィットネスビデオを簡単に作成し、数分でプロフェッショナルな結果を保証します。

1
Step 1
フィットネススクリプトを作成
ワークアウトルーチンやスクリプトを入力することから始めます。AIワークアウトビデオジェネレーターがあなたのテキストをダイナミックなビデオシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、エクササイズを視覚的にデモンストレーションします。これらのアバターは、スクリプトに基づいて正確に動作を行います。
3
Step 3
AIボイスオーバーと音楽を追加
プロフェッショナルなAIボイスオーバーを統合し、視聴者をワークアウトに導きます。ライブラリからの背景音楽で体験を向上させます。
4
Step 4
仕上げとエクスポート
組み込みのAIビデオ編集ツールを使用して最終調整を行い、アスペクト比の変更や字幕/キャプションの追加を行い、あらゆるプラットフォームに対応したビデオを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ワークアウトのエンゲージメントと保持を向上

ダイナミックでパーソナライズされたAI生成ビデオを通じて、クライアントのモチベーションとフィットネスルーチンへの長期的な参加を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIワークアウトビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、あなたのスクリプトをダイナミックなコンテンツに変換し、先進的なAIアバターと自然なAIボイスオーバーを使用して魅力的なフィットネスビデオを作成する力を提供します。このAI駆動のツールは、撮影の必要なく高品質なワークアウトチュートリアルの制作を簡素化します。

HeyGenを使用して、ブランドのアイデンティティに合わせたカスタムワークアウトビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、フィットネスビデオのための広範なブランドカスタマイズを可能にし、あなたのアイデンティティに完全に一致するようにします。テンプレートを活用し、ロゴを統合し、ロイヤリティフリーのメディアライブラリを利用して、ユニークでプロフェッショナルなカスタムワークアウトビデオを制作できます。

HeyGenは多言語フィットネスビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語ワークアウトを簡単にサポートし、グローバルな視聴者にリーチするために設計されています。統合されたAIビデオ編集ツールにより、自動字幕とキャプションの生成が可能になり、フィットネスコンテンツを世界中でアクセス可能にします。

HeyGenは使いやすいワークアウトビデオメーカーとして何が優れていますか？

HeyGenは直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、ドラッグアンドドロップ機能を備えているため、非常に簡単にワークアウトビデオメーカーとして利用できます。編集経験がなくても、プロフェッショナルなフィットネスビデオやソーシャルメディアコンテンツを効率的に作成できます。