企業発表ビデオメーカー：影響力のある更新を作成
企業コミュニケーションを効率化し、洗練された発表を迅速に届けます。スクリプトからのテキストビデオでスクリプトを簡単にビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
60秒の企業発表ビデオを開発し、組織全体のすべての従業員を対象に、重要な会社のビジョンの更新を伝えます。このインスピレーションを与える本格的なビデオは、多様な従業員のビジュアルと、HeyGenのAIアバターを使用してリーダーシップを表現したり、さまざまなチームの役割を示したりすることで、チームコミュニケーションにおける団結感と共有目的を育む、思慮深く魅力的なナレーションを特徴とします。
新しいマーケティングキャンペーンのための魅力的な30秒のビデオをデザインし、潜在的な顧客と投資家をターゲットに、新しいサービスの主な利点を紹介します。美的感覚はダイナミックで視覚的に豊かであり、大胆なグラフィックス、クイックカット、説得力のあるエネルギッシュな声を取り入れ、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して迅速なビジネスビデオメーカーの作成を容易にします。
重要な人事ポリシーの更新をすべてのスタッフメンバーに明確にするための40秒の企業発表ビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションは明確で直接的かつ情報的であり、重要なポイントを強調するためにシンプルなアニメーションや画面上のテキストを統合し、中立的で権威あるナレーションを伴います。この重要な説明ビデオのためにHeyGenの字幕/キャプション機能を実装して、アクセシビリティと理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業発表ビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは効率的な企業発表ビデオメーカーとして設計されており、企業がプロフェッショナルな企業発表ビデオや企業ビデオを迅速に作成できるようにします。私たちのAI駆動プラットフォームは、すべての内部および外部コミュニケーションのコンテンツ作成を効率化します。
HeyGenがビジネスコミュニケーションのためのAI駆動ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIを活用して、リアルなAIアバターと強力なテキストビデオ機能を使用してテキストを魅力的なビジネスビデオに変換します。これにより、チームコミュニケーション、製品発売、マーケティングキャンペーンに理想的な高品質コンテンツの迅速な制作が可能になります。
HeyGenは企業発表ビデオで一貫したブランディングを確保できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントをすべての企業発表ビデオにシームレスに統合できます。これにより、すべてのメッセージが一貫したプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティを維持します。
影響力のある発表ビデオを作成するためにHeyGenが提供する機能は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、プロフェッショナルなAIアバター、自動字幕/キャプションを含む包括的な機能を提供し、アクセシビリティを向上させます。直感的なドラッグアンドドロップエディターがプロセスを簡素化し、プロフェッショナルな仕上がりの魅力的な発表ビデオを簡単に制作できます。