L&Dチーム向け従業員研修ビデオジェネレーター
AIアバターを使用してプロフェッショナルで魅力的な研修ビデオを作成し、学習を促進しコストを削減します。
全社員を対象にした60秒のコンプライアンス研修ビデオを開発してください。新しいデータプライバシー規制を説明します。ビジュアルと音声のスタイルはプロフェッショナルでシンプルにし、クリーンなアニメーションと権威あるAIのナレーションを使用して、過度に形式ばらずに明確さを確保します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、複雑な法律文を簡単に理解できるビジュアルコンテンツに変換します。
ソフトウェア開発チーム向けに、内部プロジェクト管理ツールの新機能を示す60秒の技術研修ビデオを制作してください。スタイルは非常に情報豊かで明確にし、正確な画面録画を組み込み、アクセシビリティのために統合された字幕/キャプションを強化し、落ち着いたガイド付きのナレーションを加えます。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を効果的に活用し、主要なインターフェース要素と手順を強調します。
全社員向けに、最近の会社のマイルストーンを祝う30秒の社内発表ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで祝祭的にし、事前にデザインされたテンプレートを使用して会社のブランディングと完全に一致させ、心を弾ませるバックグラウンドミュージックを添えます。この制作は、HeyGenのテンプレートとシーン機能の使いやすさを示し、さまざまな社内プラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートのオプションを使用して、迅速に洗練されたコンテンツを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な従業員研修ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、L&Dチームがカスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルな研修ビデオを制作するのを支援します。これにより、テキストを動的なビジュアル体験に変換し、従業員研修のための魅力的なコンテンツを作成するプロセスが効率化されます。
AIアバターは効果的な従業員研修においてどのような役割を果たしますか？
HeyGenのAIアバターは、すべての従業員研修ビデオに一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。彼らは多言語のビデオをAIナレーションで提供し、明確さを確保し、さまざまなチームに対して会社のブランディングを強化します。
HeyGenはコンプライアンスおよび技術研修のための従業員研修ビデオジェネレーターとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、コンプライアンス研修や技術研修を含むさまざまなニーズに対応する強力な従業員研修ビデオジェネレーターとして設計されています。L&Dチームがプロフェッショナルな研修ビデオを簡単に作成できるようにし、制作時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenは研修ビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、研修ビデオが会社のビジュアルアイデンティティに合致するように、ブランディングコントロールを含む幅広いカスタマイズオプションを提供します。ロゴやブランドカラーを組み込み、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、すべての教育資料に一貫した会社のブランディングを維持できます。