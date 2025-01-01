コンプライアンスをマスターするための魅力的な教育ビデオ
スクリプトからのテキストビデオでオンラインコンプライアンス研修ビデオを効率化し、従業員の理解と記憶を向上させる魅力的なコンテンツを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員を対象にした60秒のマイクロラーニングモジュールを開発し、データ保護とプライバシープロトコルの基本を強調します。ビジュアルスタイルは現代的で情報豊かであり、画面上のテキストで強化され、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に制作され、自動字幕/キャプションで補完されます。
管理職とチームリーダー向けに、利益相反を含む一般的な実際のシナリオを示す30秒のコンプライアンス研修ビデオを制作してください。ビデオはストーリー駆動のビジュアルアプローチで、迅速なシーン変更を伴い、HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して親しみやすい例を作成します。
財務部門向けに、新しい金融法、規制、ポリシーを説明する60秒の教育ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションには、複雑なトピックのアニメーションによる説明と重要なポイントの強調が含まれ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用してさまざまなプラットフォームに対応し、正確なボイスオーバー生成を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはコンプライアンス研修ビデオの作成をどのように改善しますか？
HeyGenはAIアバターと高度なテキストビデオ技術を活用して、魅力的なコンプライアンス研修ビデオを効率的に作成することを可能にします。これにより、従業員研修が影響力を持ち、倫理的行動やポリシーに関する重要な情報を一貫して提供します。
HeyGenがオンラインコンプライアンス研修ビデオの効果的なソリューションである理由は何ですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと即時ボイスオーバー生成を使用して、オンラインコンプライアンス研修ビデオの制作を効率化します。これにより、組織はすべての従業員研修プログラムで一貫したプロフェッショナルな教育ビデオを迅速に展開できます。
HeyGenは従業員向けに人間味のある魅力的なコンプライアンスビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターは複雑なトピックに人間味を加え、コンプライアンスビデオをより親しみやすく魅力的にします。自動字幕などの機能を使用して、法律、規制、ポリシーの明確なコミュニケーションを確保できます。
HeyGenで生成されたコンプライアンスビデオはさまざまな学習プラットフォームに適していますか？
HeyGenは、コンプライアンス教育ビデオを複数のアスペクト比でエクスポートできるため、あらゆるバーチャル学習プラットフォームやLMS統合に対応できます。これにより、重要なコンプライアンス研修コンテンツのシームレスな配信が可能になります。