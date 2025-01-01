eコマース製品広告動画で売上を向上

マーケティング戦略を変革しましょう。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから高インパクトのeコマース製品動画を生成し、コンバージョンを促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若いプロフェッショナルや都市生活者をターゲットに、日常生活にシームレスに統合された製品を紹介する45秒のライフスタイル動画を作成してください。ビジュアルの美学は活気に満ち、憧れを抱かせるもので、多様な設定と自然光を使用し、アップビートで現代的なサウンドトラックに合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して、共感できるシナリオを描き、ストーリーテリングを強化し、個人的なつながりを通じて製品をより魅力的にします。
サンプルプロンプト2
初めての購入者のコンバージョン率を向上させるために設計された20秒の顧客の声動画を制作してください。ビジュアルアプローチは本物で温かみがあり、実際のユーザーからの本物の反応とポジティブな体験に焦点を当て、誠実なバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれた証言を迅速に魅力的な短編動画コンテンツに変換し、説得力のあるナラティブを作成します。
サンプルプロンプト3
新製品の発売に向けて、製品愛好家や早期採用者を対象に、詳細なファーストルックを求める60秒の開封動画を想像してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的で、劇的な照明と高品質のクローズアップを強調し、明確で満足感のある音響効果を組み合わせます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、追加のBロールやダイナミックなグラフィックオーバーレイでビジュアルを強化し、開封体験をさらに没入感のあるものにし、記憶に残るものにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

eコマース製品広告動画の仕組み

製品を紹介し、視聴者を引き付ける魅力的なeコマース製品広告動画を作成し、マーケティング戦略を簡単に変革します。

1
Step 1
広告スクリプトを作成
製品のユニークな販売ポイントを定義し、簡潔なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、アイデアをダイナミックなシーンに変換し、効果的なストーリーテリングの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
視覚的に魅力的な要素を選び、ブランドを代表するAIアバターの中から選択して広告を強化します。HeyGenのメディアライブラリから高品質の製品画像や映像を取り入れ、魅力的なビジュアルを作成します。
3
Step 3
ブランディングと行動喚起を追加
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して動画をパーソナライズし、音声生成と字幕を生成してメッセージを洗練します。視聴者の望ましいエンゲージメントを促し、効果的に導くための行動喚起を明確に定義します。
4
Step 4
チャンネル向けにエクスポートと最適化
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに適応させ、広告を最終化します。主要なソーシャルメディアプラットフォーム全体での広範な配信に向けて動画を準備し、リーチとインパクトを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックな顧客の声動画

信頼と社会的証明を構築するために本物の顧客の声動画を生成し、eコマース製品の購買決定に強力な影響を与えます。

background image

よくある質問

HeyGenのeコマース製品動画作成の効率的なアプローチとは？

HeyGenは高度なAIツールを活用して、魅力的なeコマース製品動画の作成プロセス全体を効率化します。スクリプトをプロフェッショナルな動画に変換し、リアルなAIアバターと高品質の音声生成を使用して、従来の制作努力を大幅に削減します。

HeyGenはどのような機能を提供して、eコマース動画広告のコンバージョン率を最適化しますか？

HeyGenは、カスタムロゴやブランドカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、eコマース動画広告がブランドストーリーテリングに完全に一致するようにします。魅力的なビジュアル、説得力のある行動喚起要素を簡単に組み込み、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせて動画を調整し、コンバージョンを促進します。

HeyGenはさまざまな種類の製品動画マーケティングコンテンツを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenの多用途なプラットフォームと豊富なテンプレートは、魅力的なライフスタイル動画、詳細な製品デモ動画、ダイナミックな開封動画など、多様な製品動画マーケティングコンテンツの迅速な作成をサポートします。これにより、マーケティングファネル全体で製品の利点と機能を効果的に紹介できます。

HeyGenはさまざまな配信プラットフォーム向けにeコマース動画広告をどのように最適化しますか？

HeyGenは、柔軟なアスペクト比のリサイズや自動字幕生成などの機能を備え、どのプラットフォームでも完璧に最適化されたeコマース動画広告を提供します。これにより、動画コンテンツがアクセスしやすく、視覚的に魅力的になり、視聴者がどこで動画を消費しても広く引き付けることができます。