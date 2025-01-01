デジタルマーケティングビデオジェネレーター - キャンペーンを強化

高インパクトなビデオ広告を迅速に生成。テキストプロンプトを使って、強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で魅力的なAIビデオに変換します。

232/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
見込み客を対象にした60秒の本格的なテスティモニアルビデオを制作し、満足したユーザーがビデオマーケティングでの成功体験を共有します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく親しみやすく、リアルなAIアバターを使用して本物の感情を伝え、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するBロールでサポートし、心地よいボイスオーバーを添えます。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで効果的なビデオ広告を作成するためのクイックヒントを提供する30秒のダイナミックなビデオを開発します。テンポの速いビジュアルスタイルを採用し、魅力的なアニメーションテンプレートとシーンを使用して、重要な情報が明確な字幕/キャプションを通じて簡単に理解できるようにします。異なるプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ビデオがどれだけ簡単に適応できるかを示します。
サンプルプロンプト3
新しいユーザー向けに40秒のチュートリアルスタイルのビデオを作成し、AIビデオジェネレーターの力を示して、シンプルなテキストプロンプトからビデオコンテンツを作成する方法を説明します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで指導的であり、スクリーン録画とAI生成のビジュアルを組み合わせ、簡潔なAIボイスオーバーがプロセスをステップバイステップで視聴者に案内し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタルマーケティングビデオジェネレーターの仕組み

高品質なマーケティングビデオを簡単に制作し、オーディエンスを魅了し、すべてのデジタルチャネルでのエンゲージメントを向上させます。広範な編集スキルは不要です。

1
Step 1
スクリプトを作成するかAIで始める
スクリプトからのテキスト-to-ビデオの力を活用して、アイデアを瞬時に魅力的なビデオコンテンツに変換します。AI駆動のスクリプトやテキストプロンプトを利用して、メッセージが明確で簡潔であることを確認し、制作の準備を整えます。
2
Step 2
ビジュアルとボイスを選択する
ブランドを代表し、メッセージを伝えるリアルなAIアバターを選択して、ビデオを生き生きとさせます。外観をカスタマイズし、スクリプトと同期させて、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用する
ブランドをマーケティングビデオにシームレスに統合します。ブランディングコントロールを利用して、ロゴ、特定の色、フォントを追加し、一貫したブランド化されたコンテンツを作成してブランドの存在感を強化します。
4
Step 4
キャンペーンをエクスポートして共有する
異なるソーシャルメディアプラットフォームに最適なアスペクト比を選択してビデオを完成させます。高解像度で公開にふさわしいビデオをエクスポートし、デジタルチャネル全体で共有してオーディエンスを引き付け、結果を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を紹介

.

本物の顧客成功ストーリーやテスティモニアルを魅力的なAIビデオに発展させ、信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAIマーケティングビデオを迅速に作成するのを助けますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的なAIマーケティングビデオを効率的に作成する力を提供します。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと強力なAIツールを活用して、高品質なマーケティングビデオコンテンツを作成し、時間とリソースを節約します。

HeyGenを使ってテキストプロンプトからAIビデオを生成できますか？

はい、HeyGenを使用すると、テキストプロンプトから直接AIビデオを簡単に生成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAI駆動ツールがそれを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターとボイスオーバー、字幕やキャプションを含めます。

HeyGenでのマーケティングビデオのブランディングカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、マーケティングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するように、広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを適用し、さまざまなテンプレートから選択して、プロフェッショナルでブランド化されたコンテンツを簡単にカスタマイズできます。

HeyGenはどのようにして異なるプラットフォームでのビデオマーケティング戦略を強化しますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに多様なビデオアセットを迅速に作成することで、ビデオマーケティング戦略を大幅に強化します。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、ビデオ広告やその他のコンテンツを簡単に適応させ、どこでも最適なエンゲージメントを確保します。