簡単な顧客ストーリービデオメーカー

スクリプトからのテキストビデオを使用して、信頼を築く説得力のある顧客ストーリーと証言を迅速に生成します。

192/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
あなたのサービスがクライアントに特定の、定量化可能な成果、例えば効率の20％向上を達成させた方法を示す、ダイナミックな45秒の顧客ストーリービデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」を活用して主要なデータポイントを提示し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保し、データ駆動型の結果を求める企業をターゲットに、モダンでクリーンな美学と自信に満ちた情報的な音声トーンを持たせてください。
サンプルプロンプト2
幅広い業界への適用性と使いやすさを強調する多様な顧客証言の60秒のコンピレーションを開発し、社会的証明を求めるマーケティングマネージャーや営業チームに最適です。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して多様な「顧客証言」を迅速に生成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でマルチプラットフォーム配信を行い、クイックカット、明るい色彩、励みになる全体的な音声感を持つダイナミックなビジュアルスタイルを特徴としてください。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーの視点から、重要な痛点とあなたの製品がどのように究極の救済を提供したかを示す、共感できる30秒の問題/解決策の物語を作成してください。このビデオは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を効果的に利用してシーンを設定し、「字幕/キャプション」で明確さを確保し、共感的なビジュアルと落ち着いたが自信に満ちたボイスオーバーを使用して「前」の苦闘と「後」の成功を対比させるビジュアルスタイルを目指してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客ストーリービデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで、ブランドの物語を効率的かつプロフェッショナルに強化し、説得力のある顧客ストーリービデオとビデオ証言を簡単に作成します。

1
Step 1
開始点を選択
事前にデザインされたテンプレートから選ぶか、空白のシーンから始めます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、顧客ストーリーの柔軟な基盤を提供します。
2
Step 2
顧客の物語を作成
直感的なツールを使用して、説得力のあるビデオ証言を録画したり、ボイスオーバーを生成したりします。また、プロンプトとスクリプトを貼り付けて、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能でテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換できます。
3
Step 3
仕上げを施す
ドラッグアンドドロップのビデオ編集ツールを使用してビデオを洗練させます。自動字幕、ブランド要素、マルチメディアを追加して、HeyGenの機能で顧客ストーリーを際立たせます。
4
Step 4
ストーリーをエクスポートして共有
異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを調整し、顧客ストーリービデオを完成させます。ソーシャルメディアやウェブサイトでプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単にエクスポートして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用した証言広告

.

本物の顧客証言をフィーチャーした高コンバージョンのビデオ広告を作成し、キャンペーンのパフォーマンスと信頼性を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客証言を説得力のあるビデオストーリーに変えることができますか？

HeyGenは高度な顧客ストーリービデオメーカーとして機能し、生の顧客証言を洗練された魅力的なビデオストーリーに変えることができます。AIビデオジェネレーターを利用して、編集可能なテンプレート、AIアバター、テキストからビデオへのAIを活用し、信頼を築き、社会的証明を効果的に示す説得力のある物語を作成できます。

HeyGenは高品質なマーケティングビデオを制作するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenは、マーケティングビデオ専用に設計された多様なクリエイティブ機能を備えた強力なAIビデオジェネレーターです。高度なテキストからビデオへのAI、プロフェッショナルなボイスオーバー、自動字幕、柔軟なテンプレートを利用して、効率的かつ大規模にダイナミックなコンテンツを制作できます。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ証言の作成プロセスを簡素化できますか？

はい、HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップ編集ツールと豊富な編集可能なテンプレートライブラリを備えており、顧客ストーリービデオメーカーになるプロセスを大幅に簡素化します。プロンプトとスクリプトを迅速に高品質なビデオ証言に変換し、制作時間と労力を最小限に抑えながらプロフェッショナルな結果を保証します。

HeyGenはどのようにしてAIを活用してビデオ証言の創造性と影響力を高めますか？

HeyGenは高度なAI機能を使用してビデオ証言の創造的な影響力を大幅に高め、テキストからリアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを生成します。このテキストからビデオへのAI機能により、顧客証言は魅力的であるだけでなく、スケーラブルであり、複雑なビデオ編集の専門知識を必要とせずに洗練されたブランド特有のタッチを提供します。