暗号広告ビデオメーカー: 驚くべき広告を迅速に作成
魅力的な音声生成を使用して、数分で高品質の暗号説明ビデオと広告を生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
金融機関や企業の幹部がブロックチェーンソリューションを検討するための45秒のプロフェッショナルなブロックチェーン説明ビデオの概要を作成し、洗練された企業グラフィックス、控えめなアニメーション、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用した権威ある明確なナレーションを利用します。
新しいDeFiプロトコルを宣伝する60秒のAIビデオ広告メーカーのスポットを想像し、DeFiユーザーと開発者が新しい投資機会を探していることをターゲットに、洗練された未来的な美学で提示し、複雑な金融概念を明確に説明する魅力的なAIアバターと洗練されたシンセサウンドトラックを伴います。
既存の暗号取引所ユーザーをターゲットにしたソーシャルメディア用の15秒のビデオ広告メーカーのスニペットを作成し、新しい便利な機能を探しているユーザーに明るくユーザーフレンドリーなインターフェースデモ、迅速なトランジション、楽観的でフレンドリーなトーンを示し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に制作します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の暗号広告ビデオ制作を強化できますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと強力なテキストビデオ機能を使用して、魅力的な暗号広告ビデオを作成する力を与えます。ブロックチェーン説明ビデオを含む高品質のビデオ広告を数分で迅速に生成し、時間とリソースを大幅に節約できます。
HeyGenはビデオ広告メーカーにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと充実したメディアライブラリを含む包括的なクリエイティブツールを提供し、ビデオ広告作成プロセスを簡素化します。スクリプトジェネレーターとAI音声を利用して、製品ビデオやUGC広告を含むさまざまなビデオ広告のビジョンを実現します。
HeyGenのAIアバターはブロックチェーン説明ビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenの多様なAIアバターは、魅力的なブロックチェーン説明ビデオやその他の教育コンテンツを作成するのに最適です。プロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を提供し、複雑なトピックを効果的に伝えるのに役立ちます。
HeyGenはAIビデオ広告の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトから最終制作までのAIビデオ広告作成プロセス全体を簡素化します。テキストビデオ変換やAI音声などの機能を使用して、広範なビデオ編集経験を必要とせずにプロフェッショナルなビデオ広告を効率的に制作できます。