危機コミュニケーショントレーニングビデオジェネレーター：迅速にモジュールを構築

スクリプトからのテキスト-to-ビデオでプロフェッショナルトレーニングビデオに瞬時に変換し、危機管理戦略を強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員や危機対応チーム向けの60秒の内部危機トレーニングビデオをデザインし、落ち着いた指導的なビジュアルスタイルと明確でプロフェッショナルなナレーションを使用します。このトレーニングビデオは、特定のインシデントタイプに対する会社のプロトコルを詳述し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、ポリシードキュメントを効果的な視覚学習モジュールに変換します。
サンプルプロンプト2
軽微なサービス中断後の積極的な評判管理に焦点を当てた45秒の広報ビデオを作成し、一般の利害関係者を安心させることを目的とします。この危機コミュニケーションビデオは、安心感のあるビジュアルとプロフェッショナルなオーディオトラックを通じて落ち着いた権威あるイメージを投影し、HeyGenの高度なボイスオーバー生成により高品質なナレーションを確保します。
サンプルプロンプト3
HeyGenのようなAIビデオジェネレーターがどれほど迅速に緊急発表のためのプロンプトネイティブビデオ作成を促進するかを紹介する50秒の説明ビデオを開発し、PRエージェンシーや企業コミュニケーションチームを対象とします。このダイナミックで魅力的なビジュアルプレゼンテーションは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリによる迅速な組み立てを可能にする迅速なシーントランジションを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

危機コミュニケーショントレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して重要な危機コミュニケーショントレーニングビデオを迅速に開発し、チームが効果的に対応し、評判を守る力を与えます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
危機コミュニケーションシナリオのスクリプトを作成します。次に、AIアバターを選択してスポークスパーソンにし、プロフェッショナルで一貫した配信を確保します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を追加
関連するビジュアルでビデオを強化し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、自然な音声を直接生成します。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
会社のブランディングを組み込み、字幕/キャプションを自動的に追加して、すべてのトレーニーに対するアクセシビリティと理解を向上させます。
4
Step 4
展開用にエクスポート
完成したビデオを生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームやチーム展開に適した形式で高品質の危機コミュニケーショントレーニングビデオを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで危機メディアトレーニングのエンゲージメントを向上

AIアバターとダイナミックなAI駆動のテンプレートを利用して、危機コミュニケーショントレーニングを魅力的にし、記憶保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenは私の組織のために危機コミュニケーショントレーニングビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとAIスポークスパーソンを使用して、組織が高インパクトの内部危機トレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。これにより、さまざまな危機シナリオに備えるための一貫したプロフェッショナルなコンテンツの効率的な開発が可能となり、効果的な危機コミュニケーショントレーニングビデオジェネレーターとして機能します。

HeyGenは危機コミュニケーションビデオを迅速に作成するためにどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、重要な危機コミュニケーションビデオの制作を加速し、重要なメッセージの迅速な展開を可能にします。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、即時ボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションなどの機能により、HeyGenは迅速で明確なコミュニケーションを確保し、迅速なソーシャルメディア危機更新を実現します。

HeyGenは広報と危機管理コミュニケーションにおいてブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、AIビデオジェネレーター内でロゴやカラーのカスタマイズを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべての広報および危機管理ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。この一貫したアプローチは、敏感な時期における効果的な評判管理にとって重要です。

HeyGenのAIアバターはトレーニングビデオの効果をどのように高めますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、プロフェッショナルな一貫性と明確さで情報を提供することでトレーニングビデオの効果を大幅に高めます。これらのAIスポークスパーソンは、洗練されたボイスオーバー生成と自動生成された字幕/キャプションを通じて、複雑なメディアトレーニングの概念を明確に伝えることができ、コンテンツを非常に魅力的でアクセスしやすいものにします。