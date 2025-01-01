比較広告ビデオメーカー：キャンペーンROIを向上

ダイナミックな比較ビデオを作成し、AIアバターを使用して広告キャンペーンを簡単かつ手頃な価格で活性化させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソフトウェア開発者向けに、HeyGenが直感的な比較ビデオメーカーとしての力を示す90秒の技術チュートリアルを設計してください。視聴者をステップバイステップで機能比較に導く魅力的なAIアバターを特徴とする、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた指導的なナレーションを補完してください。HeyGenの機能を使用して、2つの異なるコード機能が並行してどのように実行されるかを示すことに焦点を当ててください。
サンプルプロンプト2
技術ライター向けに、HeyGenが詳細な技術比較ビデオの作成をどのように簡素化するかを示す2分間の指導ビデオを開発してください。非常に洗練されたインフォグラフィック駆動のビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して比較シナリオを迅速に構築してください。複雑な技術用語の理解を助けるために、正確な字幕/キャプションで強化された明確でクリアなナレーション生成を確保し、新製品リリースのための広告メーカーのプロセスを合理化してください。
サンプルプロンプト3
DevOpsエンジニアを対象とした45秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、HeyGenが異なるプラットフォーム環境を比較するためのアジャイルなAIビデオメーカーとしての能力を示してください。インパクトのあるBロールのために広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、テンポの速いビジュアルリッチなスタイルを採用してください。特に、さまざまな技術文書やソーシャルメディアプラットフォームでの比較コンテンツの最適化のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

比較広告ビデオメーカーの仕組み

AIを使用して説得力のある比較ビデオ広告を簡単に作成しましょう。製品の違いを示し、利点を強調し、視聴者を顧客に変えます。

1
Step 1
テンプレートを選択
比較広告用に特別に設計されたさまざまなプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選択してください。これにより、プロジェクトが迅速に開始され、「比較ビデオメーカー」のニーズに合わせたカスタマイズ可能なフレームワークが提供されます。
2
Step 2
コンテンツを追加
選択したテンプレートに製品のビジュアル、テキスト、データを入力してください。「スプリットスクリーン」レイアウトを利用して、並列比較を明確に提示し、「比較広告ビデオメーカー」プロジェクトに最適です。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを作成
「ナレーション生成」を使用して、製品の利点と比較を明確に説明する多様なAIボイスから選択し、インパクトのあるナラティブを生成します。これにより、「AIビデオメーカー」広告が説得力のあるメッセージを届けます。
4
Step 4
エクスポートと最適化
比較広告が完璧になったら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに適した形で「エクスポート」します。これにより、「ビデオ広告メーカー」コンテンツがどこで共有されても見栄えが良く、最適に機能します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品の優位性を強調

製品の比較と顧客の成功を示す魅力的なAIビデオを作成し、代替品に対する価値を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIツールを使用してビデオ制作プロセス全体を合理化します。当社のプラットフォームは、リアルなAIアバターと高品質のナレーション生成を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、魅力的なコンテンツを簡単に作成できるようにします。

HeyGenを使用してスクリプトから直接ビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、テキストスクリプトから直接ダイナミックなビデオを迅速に生成できます。この機能は、テキストからビデオへの機能をAIアバターとナレーション生成とシームレスに組み合わせ、非常に効率的なコンテンツ作成体験を提供します。

HeyGenは比較ビデオのためにどのような編集機能を提供しますか？

HeyGenは、説得力のある比較ビデオを作成するのに最適な強力なオンライン編集ツールを提供します。ユーザーはオンラインで簡単にビデオを編集し、字幕を追加し、スプリットスクリーンレイアウトを利用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比をリサイズすることができます。

HeyGenはビデオ広告のブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオ広告やソーシャルメディアマーケティングビデオがブランドアイデンティティを反映するようにします。ロゴやブランドカラーを適用し、多様なビデオテンプレートから選択して、インパクトのあるビデオ広告メーカーコンテンツを作成できます。