Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソフトウェア開発者向けに、HeyGenが直感的な比較ビデオメーカーとしての力を示す90秒の技術チュートリアルを設計してください。視聴者をステップバイステップで機能比較に導く魅力的なAIアバターを特徴とする、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた指導的なナレーションを補完してください。HeyGenの機能を使用して、2つの異なるコード機能が並行してどのように実行されるかを示すことに焦点を当ててください。
技術ライター向けに、HeyGenが詳細な技術比較ビデオの作成をどのように簡素化するかを示す2分間の指導ビデオを開発してください。非常に洗練されたインフォグラフィック駆動のビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して比較シナリオを迅速に構築してください。複雑な技術用語の理解を助けるために、正確な字幕/キャプションで強化された明確でクリアなナレーション生成を確保し、新製品リリースのための広告メーカーのプロセスを合理化してください。
DevOpsエンジニアを対象とした45秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、HeyGenが異なるプラットフォーム環境を比較するためのアジャイルなAIビデオメーカーとしての能力を示してください。インパクトのあるBロールのために広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、テンポの速いビジュアルリッチなスタイルを採用してください。特に、さまざまな技術文書やソーシャルメディアプラットフォームでの比較コンテンツの最適化のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを使用してビデオ制作プロセス全体を合理化します。当社のプラットフォームは、リアルなAIアバターと高品質のナレーション生成を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、魅力的なコンテンツを簡単に作成できるようにします。
HeyGenを使用してスクリプトから直接ビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、テキストスクリプトから直接ダイナミックなビデオを迅速に生成できます。この機能は、テキストからビデオへの機能をAIアバターとナレーション生成とシームレスに組み合わせ、非常に効率的なコンテンツ作成体験を提供します。
HeyGenは比較ビデオのためにどのような編集機能を提供しますか？
HeyGenは、説得力のある比較ビデオを作成するのに最適な強力なオンライン編集ツールを提供します。ユーザーはオンラインで簡単にビデオを編集し、字幕を追加し、スプリットスクリーンレイアウトを利用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比をリサイズすることができます。
HeyGenはビデオ広告のブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオ広告やソーシャルメディアマーケティングビデオがブランドアイデンティティを反映するようにします。ロゴやブランドカラーを適用し、多様なビデオテンプレートから選択して、インパクトのあるビデオ広告メーカーコンテンツを作成できます。