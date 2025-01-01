比較広告動画戦略をマスターする
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、サイドバイサイドの利点を示す魅力的な製品比較広告動画を迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
デジタルマーケターやeコマースブランド向けに、30秒のソーシャルメディアクリエイティブ広告をデザインし、一般的な業界の問題があなたの製品によって解決される「ビフォーアフター」シナリオを描きます。自然で会話的なナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを備えた本物のユーザー生成コンテンツ（UGC）の感触を採用します。動画は明確な「クリエイティブ戦略」を示し、痛点に直接対応します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してコンテンツ作成を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合して、ソリューションの影響を強化します。
B2Bの意思決定者やプロダクトマネージャー向けに、60秒の製品利点広告を制作し、従来の代替案と比較したデータ駆動の比較を提示します。プロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを採用し、「チャート」や「インフォグラフィック」を多用して主要なパフォーマンス指標と投資収益率を示します。音声は権威あるボイスオーバーで構成し、複雑なデータを明確に説明します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して洗練された一貫した外観を確立し、「ビデオ内のグラフィック」として提示される主要なデータポイントを強化するために字幕/キャプションを利用します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、ソフトウェア機能やツールの「旧 vs 新」または「競合 vs 私たち」の迅速な比較を中心にした15秒の比較広告動画を作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に魅力的で、モダンなタイポグラフィとトレンディなバックグラウンドミュージックを使用してすぐに注意を引きます。ソーシャルプラットフォーム向けの魅力的な「ビジュアル」の作成の容易さを強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、テンプレートとシーンを使用して迅速でプロフェッショナルなフォーマットを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは比較広告動画のクリエイティブ戦略をどのように強化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、ダイナミックな比較広告動画を迅速に生成し、ソーシャルメディアクリエイティブ広告のクリエイティブ戦略を効率化します。広範な制作時間をかけずに、魅力的なビジュアルとサイドバイサイドの比較を簡単に作成できます。
HeyGenは製品比較広告にどのような視覚要素を組み込むことができますか？
HeyGenは、チャート、インフォグラフィック、カスタムブランディングを含むさまざまな視覚要素とグラフィックを製品比較広告に統合することができます。広範なメディアライブラリとテンプレートを活用して、製品の利点を明確に強調する視覚的に魅力的なコンテンツを作成します。
HeyGenはソーシャルメディア向けのテスティモニアルベースの動画を制作するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIアバターとボイスオーバーを使用してスクリプトを洗練された動画に変換することで、プロフェッショナルなテスティモニアルベースの動画やその他のソーシャルメディアクリエイティブ広告を作成するのに最適です。これにより、ユーザー生成コンテンツ（UGC）を模倣するコンテンツを含む、ソーシャルメディア向けの動画コンテンツの作成プロセスが大幅に簡素化されます。
HeyGenは比較動画広告の異なるフォーマットをサポートしていますか？
HeyGenは、効果的な比較広告動画のためのさまざまなビデオフォーマットをサポートしており、多様なデジタルマーケティングキャンペーンを可能にします。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを簡単に適応させ、プロフェッショナルなサイドバイサイドの比較を作成できます。