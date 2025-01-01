比較広告動画戦略をマスターする

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、サイドバイサイドの利点を示す魅力的な製品比較広告動画を迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやeコマースブランド向けに、30秒のソーシャルメディアクリエイティブ広告をデザインし、一般的な業界の問題があなたの製品によって解決される「ビフォーアフター」シナリオを描きます。自然で会話的なナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを備えた本物のユーザー生成コンテンツ（UGC）の感触を採用します。動画は明確な「クリエイティブ戦略」を示し、痛点に直接対応します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してコンテンツ作成を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合して、ソリューションの影響を強化します。
サンプルプロンプト2
B2Bの意思決定者やプロダクトマネージャー向けに、60秒の製品利点広告を制作し、従来の代替案と比較したデータ駆動の比較を提示します。プロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを採用し、「チャート」や「インフォグラフィック」を多用して主要なパフォーマンス指標と投資収益率を示します。音声は権威あるボイスオーバーで構成し、複雑なデータを明確に説明します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して洗練された一貫した外観を確立し、「ビデオ内のグラフィック」として提示される主要なデータポイントを強化するために字幕/キャプションを利用します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、ソフトウェア機能やツールの「旧 vs 新」または「競合 vs 私たち」の迅速な比較を中心にした15秒の比較広告動画を作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に魅力的で、モダンなタイポグラフィとトレンディなバックグラウンドミュージックを使用してすぐに注意を引きます。ソーシャルプラットフォーム向けの魅力的な「ビジュアル」の作成の容易さを強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、テンプレートとシーンを使用して迅速でプロフェッショナルなフォーマットを実現します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

比較広告動画の仕組み

HeyGenを使用して、製品の違いを明確な利点に変える魅力的な比較広告動画を簡単に作成します。

1
Step 1
比較コンセプトを作成する
製品比較広告で強調したい主な違いや利点をアウトライン化することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを利用して、ナarrativeをドラフトし、比較の流れを効果的に構築します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択する
魅力的なビジュアルで比較を生き生きとさせます。多様なAIアバターから選択するか、自分のメディアをアップロードして製品をサイドバイサイドで紹介します。
3
Step 3
サイドバイサイドストーリーを構築する
シーン、テキスト、グラフィックを追加して比較を構築します。テンプレートとシーンを活用して、チャート、インフォグラフィック、またはテスティモニアルクリップなどの要素を配置し、明確な視覚的比較を行います。
4
Step 4
広告をエクスポートして共有する
ボイスオーバー生成と字幕を追加して動画を完成させ、デジタルマーケティングキャンペーンに最適なアスペクト比でエクスポートし、オーディエンスを引き付ける準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品の利点と顧客の声を紹介する

顧客の成功事例や製品の利点をダイナミックなAI動画に変換し、比較広告に信頼性を追加します。

background image

よくある質問

HeyGenは比較広告動画のクリエイティブ戦略をどのように強化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、ダイナミックな比較広告動画を迅速に生成し、ソーシャルメディアクリエイティブ広告のクリエイティブ戦略を効率化します。広範な制作時間をかけずに、魅力的なビジュアルとサイドバイサイドの比較を簡単に作成できます。

HeyGenは製品比較広告にどのような視覚要素を組み込むことができますか？

HeyGenは、チャート、インフォグラフィック、カスタムブランディングを含むさまざまな視覚要素とグラフィックを製品比較広告に統合することができます。広範なメディアライブラリとテンプレートを活用して、製品の利点を明確に強調する視覚的に魅力的なコンテンツを作成します。

HeyGenはソーシャルメディア向けのテスティモニアルベースの動画を制作するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはAIアバターとボイスオーバーを使用してスクリプトを洗練された動画に変換することで、プロフェッショナルなテスティモニアルベースの動画やその他のソーシャルメディアクリエイティブ広告を作成するのに最適です。これにより、ユーザー生成コンテンツ（UGC）を模倣するコンテンツを含む、ソーシャルメディア向けの動画コンテンツの作成プロセスが大幅に簡素化されます。

HeyGenは比較動画広告の異なるフォーマットをサポートしていますか？

HeyGenは、効果的な比較広告動画のためのさまざまなビデオフォーマットをサポートしており、多様なデジタルマーケティングキャンペーンを可能にします。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを簡単に適応させ、プロフェッショナルなサイドバイサイドの比較を作成できます。