魅力的な製品デモのためのB2Bソフトウェアデモビデオメーカー
AIアバターを使用して魅力的なB2B製品デモを迅速に作成し、機能を明確にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
SaaSマーケター向けに、使いやすさを強調した新しい製品モジュールの90秒間の製品デモビデオを作成します。活気に満ちた現代的なビジュアル美学を採用し、明るいサウンドトラックを使用し、フレンドリーなAIアバターが視聴者をデモンストレーションに案内します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して簡単に構築できます。
技術サポートチーム向けに、一般的なトラブルシューティングプロセスを説明する45秒間の簡潔な指導ビデオを制作します。このビデオは、明確で段階的なビジュアルアプローチを採用し、落ち着いた安心感のある音声で、最大限のアクセシビリティを確保するために目立つ字幕を使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルで強化します。
エンタープライズソフトウェア開発者と技術的なプリセールスプロフェッショナルを対象にしたインタラクティブデモに焦点を当てた2分間の包括的な概要ビデオを生成します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に情報豊富で詳細であり、専門的なナレーション生成を含む明確な画面録画を組み込み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してマルチプラットフォーム配信に適応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてB2Bソフトウェアおよび製品デモビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なB2Bソフトウェアデモビデオメーカーとして機能し、スクリプトを魅力的な製品デモに変換します。リアルなAIアバターやAIナレーションを含むAI機能により、広範なビデオ編集ツールを必要とせずに、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを効率化します。
HeyGenを使用してAIでスクリプトから製品デモを生成できますか？
はい、HeyGenはスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能に優れており、高品質な製品デモを簡単に生成できます。当社のプラットフォームは強力なAI機能を活用して、テキストを動的なビデオコンテンツに変換し、AIナレーションとカスタマイズ可能なAIアバターを備えています。
HeyGenはデモビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは製品デモを強化するための強力な技術的機能を提供し、アクセシビリティを向上させるために自動字幕を追加できます。また、プロジェクトに画面録画を直接統合し、包括的なB2Bソフトウェアデモビデオを確保します。
HeyGen製品デモのためのブランディングオプションはどのようなものがありますか？
包括的な製品デモビデオメーカーとして、HeyGenは広範なブランドカスタマイズオプションを提供します。会社のロゴや色を簡単に適用して、すべてのエンドツーエンドのビデオ生成プロジェクトで一貫したブランディングを維持し、プロフェッショナルな外観と感触を確保します。