オートメーショントレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用してコンテンツ作成を簡素化。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームや小規模ビジネスオーナーを対象にした60秒のプロモーションビデオをデザインし、効率的にビデオ制作を拡大する方法を示します。ビジュアルの美学は鮮やかでモダンであり、メディアライブラリからの多様なストック映像とカスタムブランド資産の間で素早くカットを行い、熱意に満ちた明瞭なAIボイスで強調します。自動化されたビデオ作成がどのようにユーザーに事前に構築されたテンプレートとシーンを迅速にカスタマイズさせ、広範な編集スキルなしでプロフェッショナルグレードのビデオを利用可能にするかを示します。
ソフトウェア開発者や技術製品マネージャー向けに2分間の技術説明ビデオを制作し、AIビデオジェネレーターが詳細なチュートリアルを作成する能力を説明します。正確で情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが複雑な概念を画面上のデモンストレーションと字幕/キャプションを伴って提示します。このビデオは、プラットフォームがどのように自動化されたコンテンツ作成を簡素化し、構造化されたステップバイステップの技術トレーニングを提供するかを強調します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに45秒のダイナミックなビデオを開発し、テキスト-to-ビデオアプリが書かれたコンテンツを魅力的なソーシャルメディアビデオに変える方法を強調します。ビジュアルスタイルはテンポが速く目を引くもので、モバイル視聴に最適化され、親しみやすいAIナレーションと視覚的に魅力的なテキストオーバーレイを特徴とします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、異なるプラットフォームにビデオを適応させるのがどれほど簡単かを示し、どこで共有されてもコンテンツが常に素晴らしく見えるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして自動化されたビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストスクリプトを高品質なビデオ出力に変換し、直感的なAIビデオジェネレーターとして機能します。これにより、複雑なAIビデオ編集ソフトウェアを使用せずに効率的な自動化コンテンツ作成が可能になります。
HeyGenはデジタルアバターを使用してパーソナライズされたビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなデジタルアバターを使用して魅力的なパーソナライズされたビデオを作成することができます。ユーザーは多様なライブラリから選択するか、カスタムアバターを作成してAIナレーションでメッセージを伝え、視聴者のエンゲージメントを高めます。
HeyGenは既存のコンテンツを変換するためにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは既存のコンテンツを動的なビデオに変換するための強力なAIビデオツールを提供します。プラットフォームはスクリプト編集、多言語サポートをサポートし、自動化されたビデオ作成プロセスを活用してさまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを効果的に再利用します。
HeyGenはどのようにしてビジネスのビデオ制作を拡大するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なビデオ自動化ソフトウェアとして機能し、ビジネスがビデオ制作を大幅に拡大するのを容易にします。私たちのプラットフォームは自動化されたビデオ作成を促進し、マーケティングからトレーニングまでさまざまなニーズに対応する高品質なビデオ出力を保証します。