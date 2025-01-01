アジャイルトレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成
リアルなAIアバターでアジャイルレッスンを変革し、プロジェクトマネージャーにとって複雑な概念を魅力的で理解しやすいものにします。
経験豊富なスクラムマスターやプロジェクトマネージャーを対象に、アジャイルワークフローを最適化する方法を紹介する45秒のインストラクショナルビデオを開発してください。このビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、直接的で情報豊富なトーンを持ちます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、ベストプラクティスを効率的に伝え、合理化されたプロセスの時間とコスト効率を強調します。
企業トレーナーやL&D部門向けに、インパクトのあるアジャイルトレーニングビデオがどれだけ迅速に作成できるかを示す30秒のマイクロラーニングモジュールが必要です。このビデオは現代的でダイナミックなビジュアルスタイルを要求し、メディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかなストック映像を活用して、最先端のeラーニングトレンドに一致する洗練されたブランドルックを実現します。
開発者や技術リーダーを対象にした90秒のチュートリアルビデオを設計し、特定のアジャイルチュートリアルビデオメーカーの技術やツールを説明します。ビジュアルプレゼンテーションは説明的でステップバイステップであり、明確なナレーションと画面上のグラフィックスを特徴とし、正確な字幕/キャプションでグローバルな視聴者の理解を向上させます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
アジャイルトレーニングプログラムをグローバルに拡大.
多様なグローバルチームのプロジェクトマネージャーやスクラムマスターをトレーニングするために、広範なeラーニングコースやビデオチュートリアルを迅速に開発します。
