学習指導ビデオメーカー：学生の成功を促進
AIナレーションを使用して、学生の成功を促進し、複雑なテーマを明確にする魅力的な教育コンテンツを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教師やオンラインコース制作者を対象に、複雑な科学的概念を分解する方法を示す60秒の教育ビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリからのアニメーショングラフィックスとストック映像を組み合わせた動的なビジュアルスタイルを使用し、難しいトピックを明確にするための情報豊富なナレーションを伴い、学生の学習への関与を高めます。
企業のトレーナーや大学の講師を対象に、量子物理学や高度な経済学の原理を簡単に説明する30秒のアニメーション解説ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションはモダンで洗練されており、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、複雑なスクリプトを明確で視覚的に魅力的なナラティブにシームレスに変換し、プロフェッショナルなナレーションとアニメーションオーバーレイを使用して最大の理解を確保します。
働くプロフェッショナルがスキルアップを目指すためのオンライン認定プログラムのための50秒のプロモーションビデオを想像してください。美学はプロフェッショナルでインスパイアリングであり、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、魅力的な教育コンテンツのアクセシビリティと広範なリーチを確保します。この視覚的に魅力的な作品は、ダイナミックな背景音楽によって強化され、プログラムの利点とキャリアの進展の機会を明確に示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用して魅力的な教育ビデオの作成を簡素化します。ユーザーはスクリプトからテキストをビデオに変換し、AIアバターとリアルなナレーションを使用して、教師や学生のための制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenで作成した教育ビデオを自分のブランドやコーススタイルに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenでは教育ビデオを広範にカスタマイズできます。プロフェッショナルなテンプレートを利用し、ロゴや色などのブランド要素を組み込み、ストック写真やメディアを統合して、オンラインコースのための視覚的に魅力的なグラフィックスを作成できます。
HeyGenが提供する学習指導ビデオ作成のための革新的なAI機能は何ですか？
HeyGenはAIアバターやリアルなAIナレーション生成などの高度なAI機能を備えた学習指導ビデオメーカーを提供します。これらのツールは、複雑なテーマを明確にするプロフェッショナルなアニメーション解説ビデオの作成を可能にし、教育コンテンツのAIビデオエージェントとして機能します。
HeyGenは教師と学生が共同でビデオを制作するのをどのように支援しますか？
HeyGenは直感的なビデオ作成ツールを提供することで、教師と学生のシームレスなコラボレーションを支援します。テキストでビデオを編集し、画面録画機能を利用し、プロジェクトを簡単に共有できるため、高品質な教育コンテンツの制作プロセスが効率的でアクセスしやすくなります。