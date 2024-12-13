Generatore di Video Whiteboard: Crea Video Esplicativi Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in video esplicativi animati whiteboard dinamici senza sforzo utilizzando la nostra potente funzione Text-to-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un contenuto di marketing di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing, utilizzando gli avatar AI di HeyGen all'interno di uno stile di animazione whiteboard pulito e professionale per analizzare le principali statistiche del settore, accompagnato da una voce fuori campo chiara e autorevole.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo whiteboard di 60 secondi per educatori o formatori aziendali, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per semplificare un concetto complesso, con una progressione visiva passo-passo e una voce fuori campo calma e istruttiva.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale whiteboard di 30 secondi per aziende SaaS, evidenziando una nuova funzionalità software con uno stile di animazione whiteboard moderno e brandizzato e una voce fuori campo entusiasta generata tramite la generazione di Voiceover di HeyGen, mirata a coinvolgere potenziali utenti con spiegazioni visive rapide e d'impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Whiteboard

Crea facilmente video esplicativi coinvolgenti con il nostro software di animazione whiteboard intuitivo, trasformando le tue idee in storie visive accattivanti in pochi passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo testo o script direttamente nella piattaforma. La nostra potente AI analizza il tuo contenuto, trasformando le tue parole nella base per la tua animazione whiteboard dinamica.
2
Step 2
Seleziona Elementi Whiteboard
Scegli da una libreria diversificata di modelli whiteboard, personaggi e risorse. Personalizza facilmente le scene per rappresentare visivamente il tuo script e migliorare il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover
Integra voiceover professionali per il tuo video whiteboard. Genera voci realistiche utilizzando la nostra AI o carica il tuo audio per fornire una narrazione chiara.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo
Finalizza il tuo progetto ed esporta il tuo video esplicativo di alta qualità. Scegli tra vari rapporti d'aspetto per assicurarti che sia perfettamente ottimizzato per qualsiasi piattaforma.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti di Marketing e Social

Crea rapidamente video animati whiteboard accattivanti per social media e campagne di marketing, aumentando l'interazione del pubblico e la visibilità del marchio.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video animati whiteboard?

La piattaforma video AI di HeyGen semplifica la creazione di animazioni whiteboard permettendo agli utenti di convertire gli script in video coinvolgenti con facilità. Funziona come un potente creatore di video whiteboard, sfruttando l'AI per semplificare l'intero processo di produzione.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video esplicativi con i modelli whiteboard di HeyGen?

Sì, HeyGen offre una selezione di modelli whiteboard personalizzabili per aiutarti a creare video esplicativi unici. Puoi personalizzare ulteriormente il tuo contenuto con branding personalizzato, inclusi loghi e colori, e integrare elementi dalla sua vasta libreria multimediale.

Quali opzioni di voiceover sono disponibili per i video whiteboard realizzati con HeyGen?

Il generatore di video whiteboard di HeyGen offre capacità avanzate di generazione di voiceover, permettendoti di creare narrazioni professionali direttamente dal testo. Questa funzione text-to-video assicura che la tua animazione whiteboard abbia un audio chiaro e coinvolgente.

HeyGen supporta opzioni di modifica ed esportazione flessibili per i miei contenuti whiteboard?

Come editor video versatile, HeyGen assicura che i tuoi video whiteboard siano rifiniti e pronti per qualsiasi piattaforma. Puoi facilmente regolare i rapporti d'aspetto ed esportare il tuo contenuto animato whiteboard di alta qualità in vari formati.

