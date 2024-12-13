Generatore di Video da Voce: Crea Video Straordinari

Trasforma il tuo audio in contenuti coinvolgenti per i social media con avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video educativo di 90 secondi progettato per i responsabili della formazione aziendale, che illustri le avanzate funzionalità di personalizzazione degli avatar AI per creare contenuti coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e pulita, con l'avatar AI che dimostra varie espressioni e abbigliamenti, supportato da una voce chiara e sicura. Mostra gli avatar AI di HeyGen in azione, sottolineando la loro versatilità in contesti educativi.
Prompt di Esempio 2
Per i team di marketing internazionali, genera un video esplicativo completo di 2 minuti che dettagli il processo senza soluzione di continuità di utilizzo di un generatore di video da voce per contenuti multilingue. Visivamente, dovrebbe essere dinamico e culturalmente inclusivo, con testi su schermo diversificati e una voce narrante multilingue raffinata e autorevole. Questo video dovrebbe mettere in evidenza la generazione di voiceover di HeyGen e i sottotitoli/caption automatici per dimostrare la portata globale.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale di 45 secondi per creatori di contenuti avanzati e agenzie digitali, dimostrando come i modelli video di HeyGen semplifichino la creazione di contenuti visivi ad alto impatto. L'estetica dovrebbe essere moderna e veloce, con tagli rapidi tra diversi esempi di modelli e una colonna sonora di sottofondo vibrante ed energica. Mostra la flessibilità dei modelli e delle scene di HeyGen e la facilità di ridimensionamento e esportazione del formato per varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video da Voce

Trasforma senza sforzo il tuo audio in video coinvolgenti con avatar AI e visuali dinamiche, senza bisogno di competenze di editing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Carica l'Audio
Inizia fornendo il tuo script o caricando il tuo audio. Il nostro sistema sfrutta la generazione avanzata di voiceover per convertire il testo in discorsi dal suono naturale o elaborare il tuo audio esistente, formando il nucleo del tuo progetto di generatore di video da voce.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio e seleziona un modello video adatto per impostare il tema visivo e la struttura del tuo contenuto.
3
Step 3
Personalizza i Visual e Aggiungi Elementi
Migliora il tuo video aggiungendo musica di sottofondo, controlli di branding personalizzati come loghi, e sfrutta la nostra funzione di sottotitoli/caption automatici per una migliore accessibilità e portata.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Una volta soddisfatto, clicca per generare il tuo video AI finale, che puoi poi esportare in vari formati e risoluzioni adatti a diverse piattaforme, inclusi i video per i social media.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Potenzia la Formazione e l'Istruzione

Migliora le esperienze di apprendimento e migliora la ritenzione creando video di formazione dinamici e coinvolgenti alimentati da AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI con avatar avanzati?

HeyGen agisce come un potente "generatore di video AI" trasformando il tuo script in contenuti video coinvolgenti con "avatar AI" realistici. Questo processo di "testo in video AI" semplifica la creazione di video, rendendola accessibile anche per progetti complessi.

Posso personalizzare i video creati con HeyGen per adattarli all'identità del mio marchio?

Assolutamente. HeyGen offre ampie "funzionalità di personalizzazione" e "modelli video" all'interno del suo "editor video AI". Puoi facilmente integrare i controlli del tuo marchio, inclusi loghi e colori, per garantire che ogni video si allinei perfettamente con il tuo brand.

HeyGen offre supporto multilingue e sottotitoli per raggiungere un pubblico più ampio?

Sì, HeyGen supporta il "supporto multilingue" e i "sottotitoli" automatici per aiutarti a connetterti con un pubblico globale. Le sue robuste capacità di "generazione di voiceover" assicurano anche che i tuoi messaggi risuonino attraverso vari gruppi linguistici.

Quali metodi di input offre HeyGen per creare video AI dinamici?

HeyGen offre opzioni di input flessibili, funzionando sia come "testo in video AI" che come "audio in video AI". Puoi facilmente generare video da script scritti o utilizzare il "generatore di video da voce" per convertire input audio in contenuti video raffinati.

