Scopri oggi i migliori strumenti di video prospecting
Sfrutta gli avatar IA per valorizzare i tuoi video di vendita, con branding personalizzato e integrazione senza soluzione di continuità per creare facilmente video di outreach coinvolgenti.
Come usare il Video Maker di HeyGen
Creare il tuo video con il nostro video maker basato sull’IA è veloce, intuitivo e flessibile. Ecco come passare dall’idea al video finale:
Niente troupe. Niente montaggio. Solo il tuo agente video AI al lavoro.
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione di video nativa per i prompt
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo prompt in un video completo. Tu descrivi l’idea. Agent restituisce una risorsa completamente strutturata e pronta per la pubblicazione. Non c’è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare manualmente i contenuti.
Generazione video end-to-end
L’agente gestisce l’intero processo di creazione del video: scrive uno script chiaro e coinvolgente a partire dalla tua idea, seleziona immagini in linea con il tono e il messaggio, aggiunge una voce fuori campo naturale e sensibile alle emozioni, applica montaggio e transizioni per un ritmo fluido e professionale e infine perfeziona sottotitoli, tempi e ritmo per garantire chiarezza e massime prestazioni.
Costruito con struttura e intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce i video dalle fondamenta. Ogni output è progettato intenzionalmente per essere in linea con il tuo obiettivo: dal messaggio e dal ritmo, allo scorrere delle scene e all’aderenza al pubblico. Il risultato è un video coerente e guidato da uno scopo preciso.
Come funzionano gli strumenti di video prospecting
Migliora senza sforzo la tua strategia di outreach con video personalizzati, sfruttando le funzionalità avanzate degli strumenti di video prospecting.
Crea video di vendita coinvolgenti
Inizia creando video di vendita coinvolgenti, su misura per le esigenze del tuo pubblico. Con l’automazione video basata sull’IA di HeyGen, puoi semplificare questo processo e offrire una prima impressione di grande impatto.
Seleziona avatar AI per la personalizzazione
Aumenta l’autenticità del tuo video scegliendo avatar AI che risuonano con i tuoi potenziali clienti. Questa funzionalità di HeyGen ti permette di simulare l’interazione umana, aumentando il coinvolgimento.
Personalizza con i controlli di branding
Personalizza i tuoi video con un branding su misura, utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Integra facilmente i loghi e scegli le combinazioni di colori per allinearti all’identità della tua azienda.
Monitora il coinvolgimento con gli strumenti di analisi
Comprendi l’impatto delle tue attività di outreach sfruttando l’analisi dei dati. Gli strumenti di HeyGen ti permettono di monitorare il coinvolgimento, offrendo insight utili per perfezionare le future campagne video.
Recensioni su HeyGen: cosa dicono davvero gli utenti
HeyGen ha oltre 900 recensioni e una valutazione di 4,8 su G2. Le persone adorano quanto sia facile creare video a partire da testo, tradurre con l’IA e utilizzare avatar realistici.
Valutato 4,8 / 5 · Oltre 900 recensioni
Creazione di video multilingue senza sforzo, ovunque ti trovi
Adoro usare HeyGen perché mi permette di creare comunicazioni chiare e coinvolgenti in più lingue e di adattare i messaggi alla mia community. La parte migliore è che posso realizzare ottimi video anche quando sono in movimento, senza dovermi registrare fisicamente ogni volta.
- Jacob B.
Uno strumento rivoluzionario per una creazione di video rapida e coerente
Altamente consigliato a chiunque desideri velocità, qualità e una creazione video flessibile in un mondo in cui il contenuto è il vero re.
- Corneliu C.
Eccezionalmente facile da usare, trasforma la creazione di contenuti
HeyGen ha davvero trasformato il modo in cui la mia azienda opera. Soprattutto, mi permette di creare le inserzioni pubblicitarie e i contenuti per i social media necessari a promuovere i nostri prodotti e servizi.
- Brent M.
Finalmente, una piattaforma video AI che sembra davvero umana
Gli avatar, i toni di voce e gli strumenti per il ritmo sono anni luce avanti rispetto ad altre piattaforme. Il nuovo workflow dell’Agente Video è rivoluzionario: ascolta, si adatta e apporta le revisioni in modo rapidissimo.
- Magnus J.
Sorprendentemente semplice e perfetto per video rapidi dall’aspetto professionale
Heygen è davvero facile da usare. L’agente AI spiega chiaramente come apparirà ogni clip video e offre opzioni per perfezionare i dettagli. È un’app davvero utile e la parte migliore sono le lunghe durate dei video, perfette per YouTube.
- Christine B.
Sblocca il successo nelle vendite con gli strumenti di video prospecting
Scopri come gli strumenti basati sull’IA di HeyGen migliorano il video prospecting, offrendo contenuti di vendita personalizzati, ad alte prestazioni e coinvolgenti.
Crea rapidamente video di vendita ad alto impatto
Leverage AI to produce professional sales videos in minutes, boosting engagement and conversion rates.
Migliora il video outreach con contenuti personalizzati
Use personalized video templates and AI avatars to create compelling, customized outreach messages.
Aumenta il coinvolgimento con analisi basate sull’IA
Utilize detailed analytics to track engagement and refine your video prospecting strategies for better results.
Hai domande? Noi abbiamo le risposte
In che modo HeyGen migliora la video-prospecting con avatar AI?
HeyGen integra avatar IA per creare video di vendita personalizzati, rendendo il video prospecting coinvolgente e dinamico. Questi avatar possono recitare il tuo script in più lingue e accenti, assicurando che il tuo messaggio risuoni a livello globale.
Quali strumenti offre HeyGen per il montaggio video?
HeyGen offre un editor video AI completo, che consente agli utenti di aggiungere facilmente sottotitoli, modificare i formati di aspect ratio e utilizzare template personalizzabili, mantenendo al contempo la coerenza del brand grazie ai suoi controlli di branding.
HeyGen può aiutare a monitorare il coinvolgimento con i video?
Sì, la funzione di analisi integrata di HeyGen consente agli utenti di monitorare il coinvolgimento degli spettatori, fornendo informazioni su come si comportano i tuoi video personalizzati e aiutandoti a ottimizzare in modo più efficace le future strategie di outreach video.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili con l’automazione video basata sull’IA di HeyGen?
HeyGen offre un’ampia personalizzazione grazie ai suoi modelli video e alle opzioni di branding personalizzato, permettendoti di creare contenuti mirati che siano in linea con l’identità unica del tuo brand e con i tuoi obiettivi di comunicazione.
Explore more AI powered tools
Transform a single prompt into a complete video with Video Agent
Start creating videos with AI
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.