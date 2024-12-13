Sblocca la Crescita con lo Strumento di Personalizzazione Video Definitivo

Ottimizza le tue email di marketing e il tuo contatto commerciale con flussi di lavoro video automatizzati, creando video personalizzati direttamente dal testo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Considera di sviluppare un video promozionale di 90 secondi specificamente per Direttori delle Vendite e Operazioni di Marketing, progettato per evidenziare la potenza del Video Personalizzato alimentato dall'AI nel potenziare i flussi di lavoro di vendita. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, con diversi avatar AI che interagiscono con dati personalizzati, completato da una voce fuori campo energica e professionale e musica vivace generata dalla funzione di generazione di voiceover di HeyGen, sfruttando gli avatar AI della piattaforma.
Prompt di Esempio 2
Un video informativo di 2 minuti rivolto a Manager del Successo del Cliente e Responsabili dei Team di Supporto potrebbe illustrare l'utilità completa del software di video personalizzati per l'onboarding. Utilizzando uno stile visivo amichevole e informativo con visuali chiare passo-passo e annotazioni utili, abbinato a una voce fuori campo calma e rassicurante, questo video dovrebbe utilizzare efficacemente i sottotitoli/caption di HeyGen e i diversi Template & scene per garantire accessibilità e branding coerente per flussi di lavoro video automatizzati.
Prompt di Esempio 3
Visualizza una panoramica tecnica concisa di 45 secondi per Architetti di Soluzioni e Product Manager Tecnici, enfatizzando le capacità avanzate di una piattaforma di vendita video. Questo video richiede uno stile visivo futuristico e high-tech, dimostrando chiaramente i complessi livelli di integrazione dei dati con elementi UI eleganti, arricchito da una voce fuori campo sicura e competente e una colonna sonora elettronica sofisticata. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per varie documentazioni tecniche e il supporto della libreria multimediale/stock per incorporare grafici tecnici specifici.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Strumento di Video Personalizzati

Crea senza sforzo messaggi video individualizzati e di impatto su larga scala per aumentare il coinvolgimento e rafforzare le connessioni con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Base
Progetta il tuo messaggio principale utilizzando le nostre capacità di Video Personalizzati alimentate dall'AI. Sfrutta funzionalità come la trasformazione del testo in video da script per costruire contenuti di base in modo efficiente.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Personalizzati
Integra campi dinamici e applica controlli di branding per ottenere una personalizzazione video precisa per i singoli spettatori, assicurando che ogni messaggio risuoni in modo unico.
3
Step 3
Integra con le Tue Piattaforme
Collega il tuo strumento video ai sistemi esistenti per alimentare Flussi di Lavoro Video Automatizzati, scalando il tuo contatto attraverso CRM e Email di Marketing senza soluzione di continuità.
4
Step 4
Analizza le Prestazioni e Ottimizza
Monitora metriche chiave come tassi di apertura e tempi di visualizzazione con robuste Analisi di Coinvolgimento Video per affinare la tua strategia e migliorare continuamente l'impatto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala le Storie di Successo dei Clienti Personalizzate

Genera storie di successo dei clienti personalizzate e coinvolgenti come video AI per costruire fiducia e accelerare i flussi di lavoro di vendita.

Come HeyGen consente una personalizzazione video efficiente?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti video personalizzati sfruttando avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video, permettendo agli utenti di generare video personalizzati su larga scala attraverso flussi di lavoro video automatizzati. Questo rende HeyGen un software di video personalizzati efficace per varie esigenze di contatto.

Quali integrazioni specializzate offre HeyGen per migliorare vendite e marketing?

HeyGen si integra perfettamente con vari CRM e Piattaforme di Automazione del Marketing, abilitando un robusto livello di integrazione dei dati per i tuoi flussi di lavoro di vendita. Questo consente flussi di lavoro video automatizzati, inviando messaggi video personalizzati direttamente dal tuo stack tecnologico GTM esistente.

HeyGen supporta un'ampia personalizzazione e branding per campagne video personalizzate?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, assicurando che i tuoi contenuti video personalizzati si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand. Puoi utilizzare template esistenti o sfruttare strumenti di creazione di template per progettare video personalizzati coinvolgenti per pagine di destinazione personalizzate.

HeyGen utilizza l'AI per più della semplice generazione di avatar nei video?

Oltre a generare avatar AI realistici, la potente AI di HeyGen guida la conversione del testo in video da script, la generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici. Questa suite di funzionalità video personalizzate alimentate dall'AI assicura una produzione di contenuti efficiente e scalabile.

