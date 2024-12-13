Generatore di Contenuti Video in Stile UGC: Crea Annunci Autentici Velocemente

Progetta annunci UGC coinvolgenti e video testimonianze in modo efficiente utilizzando il text-to-video da script per risparmiare tempo e aumentare il ROAS.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I brand di e-commerce che lanciano nuovi prodotti possono produrre un video "in stile creatore" di 45 secondi che evidenzia le caratteristiche principali con visual moderni e puliti e riprese dinamiche del prodotto. Questo "Video Prodotto" dovrebbe impiegare una voce narrante professionale e calda combinata con musica di sottofondo coinvolgente, sfruttando la "Generazione di voiceover" di HeyGen e l'ampio "Supporto di libreria/stock media" per creare una presentazione raffinata e attraente per i potenziali clienti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un potente "video testimoniale" di 60 secondi per aziende SaaS che mirano a illustrare storie di successo dei clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere empatico e simile a un'intervista, con avatar "Generative AI" che offrono narrazioni sincere, accompagnate da musica di sottofondo dolce e motivante. Assicurati che il video utilizzi i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per accessibilità e chiarezza, migliorando l'autenticità per i decisori aziendali.
Prompt di Esempio 3
I marketer dei social media che necessitano di contenuti rapidi e coinvolgenti possono progettare un "generatore di contenuti video in stile UGC" di 15 secondi che dimostri suggerimenti rapidi o punti salienti del prodotto. Questo video conciso, ideale per una "campagna di marketing" frenetica, necessita di uno stile visivo veloce con tagli rapidi e grafiche sullo schermo, supportato da musica vivace e incisiva e narrazione d'impatto. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per una creazione rapida e il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per la distribuzione su più piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Contenuti Video in Stile UGC

Trasforma senza sforzo i tuoi concetti in video autentici e di alta qualità in stile UGC con l'AI, semplificando la creazione di contenuti per campagne d'impatto.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci il tuo testo e la nostra piattaforma lo trasformerà istantaneamente in uno script video professionale, fungendo da base per i tuoi contenuti in stile UGC.
Step 2
Seleziona il Tuo AI Avatar
Scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici, permettendoti di personalizzare la presenza sullo schermo per adattarsi perfettamente all'estetica del tuo brand o allo stile del creatore.
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video generando voiceover dal suono naturale in oltre 175 lingue, assicurando che il tuo messaggio risuoni con un pubblico globale.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video in stile UGC di alta qualità con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto pronto per la piattaforma ed esportalo rapidamente per una condivisione senza interruzioni su tutti i tuoi canali desiderati.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze e Storie di Successo

Sviluppa video testimonianze autentici utilizzando l'AI, evidenziando efficacemente il successo dei clienti e costruendo fiducia con i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di contenuti in stile UGC?

HeyGen semplifica il processo di generazione di video coinvolgenti in stile UGC e annunci UGC attraverso i suoi avanzati AI Avatars e un controllo creativo completo. Gli utenti possono sfruttare la generazione di script per produrre video autentici in stile social che risuonano con il loro pubblico per varie campagne di marketing.

Quale controllo creativo hanno gli utenti con gli AI avatars di HeyGen?

HeyGen offre agli utenti un significativo controllo creativo sugli AI avatars, permettendo la personalizzazione di ogni dettaglio, dall'aspetto ai gesti e alla resa realistica delle emozioni. Questo assicura che i tuoi Attori Parlanti trasmettano perfettamente il tuo messaggio, migliorando l'impatto dei tuoi video AI.

HeyGen può generare vari tipi di video AI per campagne di marketing?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI versatile in grado di produrre diversi video AI, inclusi video prodotto coinvolgenti, video testimonianze e AI Shorts. La sua capacità di incorporare visual personalizzati e animazioni lo rende ideale per campagne di marketing d'impatto.

Cosa rende HeyGen uno strumento essenziale per generare contenuti video creativi?

HeyGen sfrutta il Generative AI per fornire un ampio controllo creativo e capacità, rendendolo uno strumento essenziale per generare diversi video AI. Le sue funzionalità, tra cui la generazione di script e l'editing video AI, consentono agli utenti di produrre contenuti di alta qualità e d'impatto con voiceover e animazioni personalizzati in modo efficiente.

