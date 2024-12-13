Creatore di Video Recensioni UGC Veloce per Marchi di E-commerce

Aumenta le vendite e-commerce con video UGC potenziati dall'AI. Crea facilmente testimonianze dei clienti utilizzando la funzione di testo-a-video da script per una rapida generazione di contenuti.

304/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un coinvolgente video UGC di 45 secondi che presenta un nuovo gadget tecnologico, con un avatar AI che fornisce una recensione dettagliata del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con un tono audio amichevole e affidabile, sfruttando i potenti avatar AI di HeyGen per presentazioni realistiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di creazione di contenuti conciso di 60 secondi per professionisti del marketing sui social media, dimostrando un rapido tutorial o un punto saliente del prodotto utilizzando uno stile visivo vivace e informativo, accompagnato da una traccia audio vivace. Illustra la facilità di generare questo video da un semplice script utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video convincente di 30 secondi di testimonianze dei clienti per un'azienda di servizi, puntando a un'estetica visiva professionale e chiara con uno stile audio incoraggiante, rivolto a marchi che cercano una portata globale. Mostra come la generazione di voiceover di HeyGen e i sottotitoli/caption automatici migliorano l'accessibilità e l'impatto per un pubblico diversificato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Recensioni UGC

Trasforma senza sforzo le testimonianze dei clienti in annunci video coinvolgenti e prove sociali, aumentando la credibilità e la portata del tuo marchio con l'AI.

1
Step 1
Carica i Tuoi Clip di Recensione
Inizia caricando facilmente i tuoi clip di recensioni di prodotti UGC esistenti. La nostra piattaforma semplifica l'acquisizione di voci autentiche dei clienti per formare la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona un Modello Dinamico
Scegli tra una varietà di modelli progettati professionalmente per strutturare il tuo video di recensione. Ogni modello è ottimizzato per l'impatto e può essere personalizzato per adattarsi all'estetica del tuo marchio.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Affina il tuo video con strumenti di editing facili da usare, aggiungendo elementi del tuo marchio e assicurandoti che ogni dettaglio sia perfetto. Genera automaticamente sottotitoli/caption per l'accessibilità e un maggiore coinvolgimento del pubblico.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Con il tuo video pronto, clicca per generare il risultato finale. Esporta il tuo video di recensione UGC di alta qualità in vari rapporti d'aspetto per un'implementazione senza soluzione di continuità su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Diffondi Recensioni Coinvolgenti sui Social Media

.

Crea e condividi senza sforzo video di recensioni UGC dinamici per i social media per amplificare la portata e il coinvolgimento.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video UGC AI per i marchi?

HeyGen consente ai marchi di creare facilmente video UGC AI coinvolgenti. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di creazione di contenuti con modelli intuitivi e avatar AI realistici, offrendo voci autentiche dei clienti senza una complessa produzione video.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati per narrazioni uniche del marchio?

Sì, HeyGen consente la creazione di avatar AI personalizzati, inclusi "Attori Parlanti", per personificare il messaggio del tuo marchio. Questi avatar possono fornire voiceover AI coinvolgenti e supportare la localizzazione linguistica, migliorando il tuo motore creativo per un pubblico globale.

Quali capacità di editing creativo offre HeyGen per la generazione di video?

HeyGen offre un motore creativo avanzato per la generazione di video end-to-end, con strumenti di editing potenziati dall'AI. Utilizza il nostro Editor Basato su Scene per incorporare B-roll, personalizzare elementi di branding e sfruttare vari modelli per creare video di compilazione professionali in modo efficiente.

Come può HeyGen migliorare i nostri annunci video UGC e le testimonianze dei clienti?

HeyGen eccelle nella generazione rapida di annunci video UGC focalizzati sulla conversione e testimonianze autentiche dei clienti. La nostra piattaforma di creazione video AI consente la produzione rapida di varianti di annunci, fornendo una potente prova sociale che risuona con il tuo pubblico di riferimento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo