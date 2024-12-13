Generatore di Video di Aggiornamento del Team

Crea aggiornamenti interni coinvolgenti in pochi minuti utilizzando il testo-a-video da script per ottimizzare la tua comunicazione.

397/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un rapporto di avanzamento del progetto di 90 secondi progettato per gli stakeholder del progetto e la direzione, presentando le principali pietre miliari e le prospettive future con uno stile visivo basato sui dati. Questo video coinvolgente per il team dovrebbe utilizzare i Template e le scene di HeyGen per layout professionali e incorporare Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, garantendo una narrazione concisa e professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo completo di 2 minuti che introduce un nuovo strumento interno a un gruppo di formazione, dimostrando le sue funzionalità con un approccio visivo passo-passo. Il video dovrebbe sfruttare il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini pertinenti e includere una generazione di Voiceover nitida, rendendolo un video di formazione efficace prodotto con un editor video online.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di annuncio aziendale di 45 secondi per tutti i dipendenti, mantenendo uno stile visivo coerente, brandizzato ed energico per trasmettere notizie urgenti o messaggi celebrativi. Questa creazione video efficiente dovrebbe utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per garantire una visualizzazione ottimale su varie piattaforme, servendo come un rapido video di aggiornamento interno per il team.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento del Team

Trasforma senza sforzo le tue comunicazioni interne in aggiornamenti video coinvolgenti e di alta qualità, risparmiando tempo e migliorando la chiarezza per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio di aggiornamento del team. Sfrutta la nostra capacità integrata di testo-a-video per trasformare il tuo script in una narrazione visiva dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio, dando ai tuoi aggiornamenti di team un volto professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Branding
Arricchisci il tuo video con una generazione di Voiceover professionale, selezionando il tono perfetto. Personalizza ulteriormente con il tuo logo e i colori del brand, assicurando comunicazioni interne coerenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi Aggiornamenti
Una volta completato il video di aggiornamento del team, esporta il tuo video di alta qualità. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per qualsiasi piattaforma e condividerlo efficacemente con il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione Rapida di Video di Aggiornamento del Team

.

Genera rapidamente video di aggiornamento del team professionali e coinvolgenti in pochi minuti, assicurando una comunicazione tempestiva e coerente in tutta la tua organizzazione.

background image

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen la tecnologia AI per semplificare la creazione di video?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI avanzata, inclusa l'AI generativa, per trasformare il testo in video coinvolgenti. Gli utenti possono selezionare tra vari avatar AI e semplicemente inserire il loro script per una generazione di testo-a-video senza soluzione di continuità, semplificando notevolmente il processo di creazione video.

Quali strumenti di editing avanzati offre HeyGen per personalizzare i video generati dall'AI?

HeyGen offre un editor video online completo con strumenti robusti per la personalizzazione. Puoi aggiungere sottotitoli/didascalie, implementare controlli di branding con loghi e colori, e utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che i tuoi video soddisfino requisiti tecnici specifici.

HeyGen può integrarsi nei flussi di lavoro esistenti per la generazione di video di aggiornamento del team?

Sì, HeyGen è progettato per supportare l'automazione dei flussi di lavoro, agendo come un efficiente agente video AI per le comunicazioni interne. La sua piattaforma facilita la collaborazione in tempo reale tra i membri del team, rendendola ideale per generare rapidamente video di aggiornamento del team coerenti e professionali.

Quali opzioni di output video e specifiche tecniche supporta HeyGen?

HeyGen supporta varie specifiche tecniche per l'output video, inclusi il ridimensionamento personalizzabile del rapporto d'aspetto e le esportazioni di alta qualità, tipicamente come file MP4. La piattaforma include anche la generazione avanzata di voiceover e sottotitoli/didascalie automatici, garantendo ampia compatibilità e accessibilità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo