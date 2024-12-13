Creatore di Video Pubblicitari per Abbonamenti: Aumenta i Tuoi Ricavi Ricorrenti

Genera senza sforzo annunci ad alta conversione e ottimizza le tue campagne utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio video convincente di 45 secondi rivolto alle agenzie di marketing, mostrando come elevare le loro creazioni pubblicitarie attraverso test creativi rapidi. Visivamente, l'annuncio dovrebbe utilizzare schermi divisi per confrontare diverse iterazioni creative, con una colonna sonora ispiratrice e veloce. La narrazione dovrebbe essere sicura e articolata, supportata da sottotitoli chiari che dimostrino come HeyGen consenta una localizzazione senza sforzo per raggiungere un pubblico globale e ottimizzare le campagne per il massimo ROAS.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo di 60 secondi per le aziende di e-commerce desiderose di creare video di prodotto sorprendenti. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e nitida, utilizzando modelli e scene predefiniti per dimostrare varie caratteristiche del prodotto. L'audio dovrebbe essere una voce narrante amichevole e chiara che spiega il processo, completata da B-roll e immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock, mostrando come generare rapidamente risorse pubblicitarie ad alta conversione senza competenze professionali di editing video, attirando coloro che vogliono far crescere il loro business.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto a influencer e creatori di contenuti, illustrando come trasformare i testi in annunci video coinvolgenti con facilità. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e diversificata, con frammenti di contenuti in stile UGC Video integrati senza soluzione di continuità con attori AI. L'audio dovrebbe essere energico, creato direttamente da un testo utilizzando la funzionalità di testo-a-video, evidenziando la versatilità del ridimensionamento e delle esportazioni in diversi formati, garantendo un'ampia portata e messaggi personalizzati.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per Abbonamenti

Progetta e distribuisci rapidamente annunci video coinvolgenti per il tuo servizio in abbonamento, attirando nuovi clienti con strumenti creativi potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Annuncio
Inizia selezionando da una varietà di "modelli video" professionali o genera un copione, sfruttando la nostra funzione "Modelli & scene" per costruire rapidamente la base del tuo annuncio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Prodotto & Brand
Carica facilmente le immagini e i video del tuo prodotto, quindi personalizzali con il tuo branding unico utilizzando la nostra completa "libreria multimediale/supporto stock" per creare "video di prodotto" accattivanti.
3
Step 3
Seleziona i Presentatori AI
Coinvolgi il tuo pubblico scegliendo da una selezione diversificata di "avatar AI" o "Attori AI" per narrare i benefici del tuo abbonamento con autentica emozione umana.
4
Step 4
Genera & Affina il Tuo Annuncio
Finalizza il tuo annuncio abilitando la "generazione di voiceover" per un audio dinamico, quindi "genera annunci" pronti per la distribuzione su tutte le tue piattaforme per catturare nuovi abbonati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Testimonianze dei Clienti con Video AI

Sfrutta l'AI per creare storie di successo autentiche dei clienti e video UGC, costruendo fiducia e stimolando le iscrizioni agli abbonamenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video?

Il Generatore di Video AI di HeyGen semplifica la produzione di creatività pubblicitarie di alta qualità, permettendoti di generare rapidamente annunci video coinvolgenti a partire da un testo. Questo snellisce il tuo flusso di lavoro e consente iterazioni rapide per le tue campagne.

Posso personalizzare gli Attori AI per le mie campagne pubblicitarie video?

Sì, HeyGen consente un'ampia personalizzazione degli Attori AI e degli Avatar AI per allinearsi perfettamente con il tuo brand. Puoi selezionare diversi Attori AI e affinare la loro presentazione per creare video pubblicitari professionali su misura per le tue esigenze specifiche di campagna.

Quali strumenti offre HeyGen per la produzione rapida di creatività pubblicitarie?

HeyGen offre una suite di strumenti drag-and-drop e una vasta gamma di modelli video per accelerare la produzione di creatività pubblicitarie. Queste funzionalità ti permettono di generare facilmente annunci e video di prodotto senza un'esperienza di editing estesa.

Come può HeyGen migliorare i miei video di prodotto e gli sforzi di localizzazione?

HeyGen ti permette di creare video di prodotto accattivanti con facilità, e le sue capacità si estendono alla localizzazione dei contenuti in ogni lingua con cloni vocali realistici. Questo assicura che i messaggi del tuo brand risuonino efficacemente con un pubblico globale diversificato.

