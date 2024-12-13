Creatore di Video Pubblicitari per Abbonamenti: Aumenta i Tuoi Ricavi Ricorrenti
Genera senza sforzo annunci ad alta conversione e ottimizza le tue campagne utilizzando avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un annuncio video convincente di 45 secondi rivolto alle agenzie di marketing, mostrando come elevare le loro creazioni pubblicitarie attraverso test creativi rapidi. Visivamente, l'annuncio dovrebbe utilizzare schermi divisi per confrontare diverse iterazioni creative, con una colonna sonora ispiratrice e veloce. La narrazione dovrebbe essere sicura e articolata, supportata da sottotitoli chiari che dimostrino come HeyGen consenta una localizzazione senza sforzo per raggiungere un pubblico globale e ottimizzare le campagne per il massimo ROAS.
Progetta un video istruttivo di 60 secondi per le aziende di e-commerce desiderose di creare video di prodotto sorprendenti. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e nitida, utilizzando modelli e scene predefiniti per dimostrare varie caratteristiche del prodotto. L'audio dovrebbe essere una voce narrante amichevole e chiara che spiega il processo, completata da B-roll e immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock, mostrando come generare rapidamente risorse pubblicitarie ad alta conversione senza competenze professionali di editing video, attirando coloro che vogliono far crescere il loro business.
Immagina un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto a influencer e creatori di contenuti, illustrando come trasformare i testi in annunci video coinvolgenti con facilità. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e diversificata, con frammenti di contenuti in stile UGC Video integrati senza soluzione di continuità con attori AI. L'audio dovrebbe essere energico, creato direttamente da un testo utilizzando la funzionalità di testo-a-video, evidenziando la versatilità del ridimensionamento e delle esportazioni in diversi formati, garantendo un'ampia portata e messaggi personalizzati.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Annunci per Abbonamenti ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video ad alta conversione con l'AI, permettendoti di generare annunci in modo efficiente e scalare i tuoi test creativi.
Sviluppa Annunci Video Coinvolgenti per i Social Media.
Genera rapidamente annunci video e clip accattivanti ottimizzati per varie piattaforme di social media per catturare l'attenzione del pubblico.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video?
Il Generatore di Video AI di HeyGen semplifica la produzione di creatività pubblicitarie di alta qualità, permettendoti di generare rapidamente annunci video coinvolgenti a partire da un testo. Questo snellisce il tuo flusso di lavoro e consente iterazioni rapide per le tue campagne.
Posso personalizzare gli Attori AI per le mie campagne pubblicitarie video?
Sì, HeyGen consente un'ampia personalizzazione degli Attori AI e degli Avatar AI per allinearsi perfettamente con il tuo brand. Puoi selezionare diversi Attori AI e affinare la loro presentazione per creare video pubblicitari professionali su misura per le tue esigenze specifiche di campagna.
Quali strumenti offre HeyGen per la produzione rapida di creatività pubblicitarie?
HeyGen offre una suite di strumenti drag-and-drop e una vasta gamma di modelli video per accelerare la produzione di creatività pubblicitarie. Queste funzionalità ti permettono di generare facilmente annunci e video di prodotto senza un'esperienza di editing estesa.
Come può HeyGen migliorare i miei video di prodotto e gli sforzi di localizzazione?
HeyGen ti permette di creare video di prodotto accattivanti con facilità, e le sue capacità si estendono alla localizzazione dei contenuti in ogni lingua con cloni vocali realistici. Questo assicura che i messaggi del tuo brand risuonino efficacemente con un pubblico globale diversificato.