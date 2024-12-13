Crea Video di Formazione per Studenti Coinvolgenti Senza Sforzo

Potenzia studenti ed educatori con contenuti educativi accattivanti. Trasforma i piani di lezione in video coinvolgenti utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un modulo di apprendimento personalizzato di 45 secondi progettato per studenti universitari, che dimostri uno strumento software specifico. Il tono dovrebbe essere istruttivo ma accessibile, con uno stile visivo professionale ma amichevole e musica di sottofondo ambientale. Questo modulo dovrebbe sfruttare gli avatar AI di HeyGen per presentare il materiale in modo coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una risorsa vivace di 30 secondi per la classe rivolta a studenti delle scuole elementari, insegnando un'operazione matematica di base. Il video dovrebbe essere luminoso e colorato, utilizzando grafica semplice e una voce allegra e facile da comprendere. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Immagina di produrre un video conciso di 90 secondi allineato al curriculum per educatori che seguono lo sviluppo professionale su nuove metodologie didattiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, autorevole e minimalista, concentrandosi sulle informazioni chiave con una narrazione calma. Assicurati l'accessibilità integrando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per tutti i contenuti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video di Formazione per Studenti

Potenzia gli educatori e coinvolgi gli studenti creando lezioni video dinamiche e personalizzate che migliorano i risultati di apprendimento e servono come risorse preziose per la classe.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Lezione
Sviluppa il tuo curriculum in uno script chiaro. La funzione "Testo-a-video da script" di HeyGen ti consente di trasformare facilmente il tuo testo, aiutandoti a creare lezioni in modo efficiente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare il tuo contenuto video. Questo personalizza l'esperienza di apprendimento, rendendola più coinvolgente per gli studenti.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Migliora il tuo contenuto educativo con elementi visivi e audio pertinenti. Aggiungi facilmente "Sottotitoli/caption" per rendere i tuoi video accessibili e d'impatto per tutti gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Prepara i tuoi video di formazione per studenti per qualsiasi piattaforma. Utilizza "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per integrarli senza problemi nelle risorse di classe o nei sistemi di gestione dell'apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Visualizzazione Vivida dei Soggetti

Trasforma soggetti complessi o astratti in storie video vivide e memorabili potenziate dall'AI, rendendo l'apprendimento coinvolgente e accessibile per gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di formazione per studenti?

HeyGen sfrutta avatar AI e la funzione di testo-a-video da script per creare efficacemente video di formazione per studenti coinvolgenti. Questo consente agli educatori di sviluppare contenuti educativi di alta qualità con facilità.

Quali strumenti offre HeyGen agli educatori per creare lezioni?

HeyGen fornisce modelli e scene intuitivi, insieme a generazione di voiceover e capacità di sottotitoli, permettendo agli educatori di creare rapidamente lezioni. Queste risorse semplificano la produzione di video allineati al curriculum per gli studenti.

HeyGen può supportare iniziative di apprendimento personalizzato?

Assolutamente, il supporto AI di HeyGen consente la rapida generazione di contenuti video diversificati, adattandosi agli stili di apprendimento personalizzati. Gli educatori possono adattare rapidamente i video per soddisfare le esigenze individuali degli studenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per gestire i contenuti educativi?

HeyGen semplifica la gestione dei contenuti educativi fornendo controlli di branding e una ricca libreria multimediale per creare risorse di classe coerenti. Gli educatori possono facilmente organizzare i loro video in playlist per gli studenti.

