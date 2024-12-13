Generatore di video di formazione sui dati in streaming veloce per team di L&D

Crea facilmente contenuti di apprendimento coinvolgenti per i team di L&D e migliora la ritenzione delle conoscenze sfruttando avatar AI realistici.

491/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 60 secondi, elegante e professionale, progettato per piccoli imprenditori e creatori di corsi online. Con uno stile visivo professionale ma amichevole e una voce narrante chiara e informativa, questo video metterà in evidenza la semplicità della creazione di video. Sottolinea l'utilizzo di Template e scene pre-progettati per assemblare rapidamente contenuti accattivanti, trasformando semplici script da testo a video in moduli educativi coinvolgenti o presentazioni di prodotti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un modulo di formazione accessibile di 90 secondi per team di L&D e formatori aziendali, concentrandoti sul miglioramento della ritenzione delle conoscenze. Questo video istruttivo presenterà un'estetica visiva pulita e una narrazione professionale, evidenziando specificamente l'utilità dei Sottotitoli/caption automatici. Dimostra come questi sottotitoli rendano i Video di Formazione AI più inclusivi e contribuiscano a contenuti di apprendimento più coinvolgenti, garantendo che le informazioni critiche siano comprese da tutti i pubblici.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un video esplicativo preciso di 75 secondi per educatori tecnologici e analisti di dati, illustrando concetti complessi relativi alla formazione sui dati in streaming. Lo stile visivo dovrebbe essere analitico e pulito, supportato da una voce narrante chiara ed esperta. Mostra il processo senza soluzione di continuità di trasformare uno script dettagliato in un video completo utilizzando il testo-a-video da script, sfruttando efficacemente le capacità della piattaforma per generare un video di formazione sui dati in streaming che semplifica flussi tecnici intricati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Video di Formazione sui Dati in Streaming

Trasforma rapidamente contenuti di formazione sui dati complessi in video coinvolgenti e professionali con il generatore AI di HeyGen, migliorando l'apprendimento e la ritenzione delle conoscenze.

1
Step 1
Crea da Script
Inizia creando il tuo contenuto di formazione direttamente da uno script. La capacità di testo-a-video di HeyGen traduce le tue parole in scene visive dinamiche per concetti di dati in streaming.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Migliora la professionalità del tuo video selezionando un avatar AI appropriato per presentare il tuo materiale di formazione sui dati in streaming, rendendolo più relazionabile e coinvolgente.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Crea automaticamente una narrazione chiara e coinvolgente per la tua formazione sui dati in streaming con la generazione di voiceover AI di HeyGen, garantendo una qualità audio impeccabile.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video di formazione di alta qualità, pronto per la distribuzione come contenuto di apprendimento veramente coinvolgente in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Formazione Tecnica e sui Dati

.

Semplifica concetti tecnici complessi, come i dati in streaming, in video AI chiari, concisi e coinvolgenti per una formazione efficace dei dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per trasformare script in contenuti video coinvolgenti, semplificando drasticamente il processo di creazione di video. Questo consente agli utenti di generare Video di Formazione AI di alta qualità e altri contenuti creativi in modo efficiente.

HeyGen può supportare team di L&D professionali?

Assolutamente, HeyGen è ideale per team di L&D e aziende che desiderano creare contenuti di apprendimento coinvolgenti, come video di Onboarding dei dipendenti e Formazione Tecnica. Il supporto multilingue e le funzionalità di Sottotitoli/caption migliorano la ritenzione delle conoscenze e l'accessibilità per pubblici diversi.

Quali risorse creative offre HeyGen?

HeyGen fornisce una ricca libreria di Template personalizzabili, insieme a voiceover AI avanzati e supporto per la libreria multimediale per migliorare i tuoi progetti video. Gli utenti possono anche utilizzare i controlli di branding per mantenere un'identità visiva coerente in tutti i loro sforzi di creazione video.

Quanto velocemente può HeyGen generare un video?

HeyGen è progettato per la creazione rapida di video, permettendoti di trasformare testo-a-video in modo rapido ed efficiente. Questo consente la produzione veloce di vari contenuti, dalla documentazione interna ai video di abilitazione alle vendite, senza le complessità della produzione video tradizionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo