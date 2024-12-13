Generatore di Video di Formazione Narrativa: Crea Corsi Coinvolgenti

Trasforma argomenti complessi in lezioni accattivanti utilizzando i nostri avatar AI intelligenti per un'esperienza di apprendimento immersiva.

598/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo tecnico di 90 secondi rivolto a sviluppatori e appassionati di tecnologia desiderosi di comprendere i meccanismi fondamentali di un "generatore di video AI". Questo prompt richiede un'estetica visiva moderna e orientata alla tecnologia con transizioni dinamiche e un tocco leggermente futuristico. Una "generazione di voiceover" energica spiegherà il processo intricato di come un "generatore di testo in video" trasforma i copioni in narrazioni visive, supportato ulteriormente da "sottotitoli/caption" chiari per precisione tecnica.
Prompt di Esempio 2
Produci uno spot di marketing vibrante di 45 secondi rivolto ai team di marketing che cercano di generare rapidamente "AI Ads" e "storie visive" accattivanti per varie piattaforme di social media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso, vivace e ottimizzato per un consumo rapido e di grande impatto su piattaforme come Instagram o LinkedIn, con musica di sottofondo coinvolgente. Questo video dovrebbe mostrare efficacemente come gli "avatar AI" di HeyGen possano trasmettere messaggi persuasivi, utilizzando "modelli e scene" per una rapida creazione di contenuti e dimostrando "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per l'adattabilità multipiattaforma.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial informativo di 2 minuti per creatori di contenuti e piccole imprese che mirano a semplificare la loro produzione video per "social media" e scopi educativi. L'approccio visivo dovrebbe essere accessibile e passo-passo, combinando registrazioni dello schermo con un "avatar AI" come presentatore, il tutto accompagnato da una "generazione di voiceover" chiara. Evidenzia come gli utenti possano arricchire efficacemente i loro contenuti sfruttando la "libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen e aggiungere automaticamente "sottotitoli/caption", il tutto lavorando all'interno di "modelli e scene" flessibili per ottimizzare il loro "flusso di lavoro creativo".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione Narrativa

Crea facilmente video di formazione coinvolgenti con l'AI. Trasforma i tuoi copioni in narrazioni visive accattivanti per educare e ispirare il tuo pubblico.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione di Formazione
Inizia incollando il tuo contenuto di formazione o copione dettagliato nel generatore. La nostra funzione avanzata di Testo-in-video da copione preparerà istantaneamente la tua narrazione per la produzione visiva, trasformando il testo semplice in scene dinamiche.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo. Abbina l'avatar scelto con un modello o una scena adatta per impostare il tono visivo perfetto per il tuo contenuto di formazione.
3
Step 3
Applica Voiceover Coinvolgenti
Migliora la tua narrazione utilizzando una generazione di voiceover senza soluzione di continuità. Puoi scegliere tra varie voci AI o caricare la tua, assicurando che il tuo messaggio di formazione venga trasmesso in modo chiaro e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione Finale
Finalizza il tuo progetto rivedendo il video. Aggiungi sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità, quindi esporta il tuo video di formazione completo e di alta qualità, pronto per essere condiviso con i tuoi studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Dai vita agli argomenti con la narrazione video potenziata dall'AI

.

Trasforma argomenti complessi in video di formazione vividi e guidati dalla narrazione, rendendo qualsiasi materia più relazionabile e facile da comprendere.

background image

Domande Frequenti

Quali capacità AI offre HeyGen per una generazione video efficiente?

HeyGen utilizza un potente generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video istantaneamente. La nostra piattaforma presenta avatar AI avanzati e modelli intelligenti, semplificando la creazione di esperienze di formazione coinvolgenti e contenuti narrativi.

Quali opzioni tecniche sono disponibili per esportare e integrare i video di HeyGen?

HeyGen garantisce un'integrazione senza soluzione di continuità permettendo agli utenti di scaricare video come file MP4 di alta qualità, compatibili con vari strumenti di editing video. La nostra API robusta facilita anche l'automazione del flusso di lavoro personalizzato e la compatibilità multipiattaforma per esigenze di produzione diversificate.

Come supporta HeyGen la portata globale attraverso una localizzazione linguistica avanzata?

HeyGen offre funzionalità di localizzazione linguistica complete, inclusi un traduttore video AI, clonazione vocale precisa e tecnologia di sincronizzazione labiale realistica. Questo consente la creazione di voiceover autentici e sottotitoli integrati, assicurando che il tuo contenuto risuoni a livello globale.

Come può HeyGen convertire vari formati di input in contenuti video raffinati?

HeyGen funge da versatile generatore di testo in video, permettendo agli utenti di creare video dinamici direttamente dai copioni. Inoltre, la nostra piattaforma supporta la conversione da Audio a Video, trasformando senza sforzo vari formati di input in storie visive professionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo