Creatore di Video Annunci Quadrati: Crea Annunci Perfetti per i Social Media
Ritaglia e ridimensiona facilmente i tuoi video per ottenere dimensioni quadrate perfette su tutte le piattaforme social media con i nostri strumenti di ridimensionamento del rapporto d'aspetto.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un pezzo promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a manager dei social media e creatori di contenuti, mostrando il rapido processo di creazione utilizzando i modelli video quadrati di HeyGen. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivamente coinvolgente e veloce, con tagli rapidi tra diverse opzioni di modelli, accompagnato da audio energico e di tendenza. Sottolinea l'esperienza intuitiva dell'editor drag-and-drop e la varietà disponibile attraverso Modelli e scene per la generazione istantanea di contenuti.
Immagina un annuncio coinvolgente di 1 minuto per aziende di e-commerce ed educatori, illustrando il potere degli strumenti basati su AI nel creare campagne social media accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con avatar AI realistici che presentano i benefici chiave, accompagnati da una generazione di voiceover amichevole e chiara. Dimostra come gli avatar AI di HeyGen possano fornire una forte call to action per aumentare il coinvolgimento.
Produci un tutorial dettagliato di 90 secondi rivolto a editor video e team di marketing, concentrandoti sulla precisione e il controllo offerti per le regolazioni video. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e chiaro, con dimostrazioni passo-passo degli strumenti di HeyGen per ritagliare e ridimensionare i video, completate da un voiceover umano conciso. Illustra l'utilità dei sottotitoli generati da uno script, mostrando come il testo-a-video da script assicuri accessibilità e impatto per contenuti tecnici.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente video annunci accattivanti, ottimizzati per varie piattaforme, per migliorare le prestazioni delle campagne.
Produci Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video e clip coinvolgenti perfetti per formati quadrati su tutti i tuoi canali social media.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video quadrati per i social media?
L'editor video online di HeyGen ti consente di creare e ridimensionare facilmente i video a un rapporto d'aspetto quadrato perfetto, ideale per piattaforme come Instagram e Facebook. Puoi iniziare con un modello o caricare i tuoi media, quindi ritagliare il tuo video con precisione.
Quali strumenti basati su AI sono disponibili nell'editor video online di HeyGen per la creazione di video quadrati?
L'editor video online di HeyGen integra potenti strumenti basati su AI come avatar AI e funzionalità di testo-a-video, semplificando la produzione di video annunci quadrati. Queste caratteristiche semplificano compiti di editing complessi, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio.
HeyGen offre modelli di video quadrati per iniziare rapidamente?
Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli di video quadrati professionali che puoi personalizzare con un editor drag-and-drop. Questo rende facile creare annunci quadrati coinvolgenti senza bisogno di competenze di design estese.
Posso personalizzare il branding e condividere facilmente i miei video quadrati da HeyGen?
Assolutamente. HeyGen ti permette di applicare controlli di branding come loghi e colori ai tuoi video quadrati. Una volta che il tuo annuncio è perfetto, puoi facilmente scaricare e condividere il tuo video su tutte le tue piattaforme social media.