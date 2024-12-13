Creatore di Video Annunci Quadrati: Crea Annunci Perfetti per i Social Media

Ritaglia e ridimensiona facilmente i tuoi video per ottenere dimensioni quadrate perfette su tutte le piattaforme social media con i nostri strumenti di ridimensionamento del rapporto d'aspetto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un pezzo promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a manager dei social media e creatori di contenuti, mostrando il rapido processo di creazione utilizzando i modelli video quadrati di HeyGen. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivamente coinvolgente e veloce, con tagli rapidi tra diverse opzioni di modelli, accompagnato da audio energico e di tendenza. Sottolinea l'esperienza intuitiva dell'editor drag-and-drop e la varietà disponibile attraverso Modelli e scene per la generazione istantanea di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Immagina un annuncio coinvolgente di 1 minuto per aziende di e-commerce ed educatori, illustrando il potere degli strumenti basati su AI nel creare campagne social media accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con avatar AI realistici che presentano i benefici chiave, accompagnati da una generazione di voiceover amichevole e chiara. Dimostra come gli avatar AI di HeyGen possano fornire una forte call to action per aumentare il coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Produci un tutorial dettagliato di 90 secondi rivolto a editor video e team di marketing, concentrandoti sulla precisione e il controllo offerti per le regolazioni video. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e chiaro, con dimostrazioni passo-passo degli strumenti di HeyGen per ritagliare e ridimensionare i video, completate da un voiceover umano conciso. Illustra l'utilità dei sottotitoli generati da uno script, mostrando come il testo-a-video da script assicuri accessibilità e impatto per contenuti tecnici.

Copia il prompt

Incolla nella casella di Creazione

Guarda il tuo video prendere vita


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Annunci Quadrati

Crea facilmente annunci video quadrati professionali ottimizzati per piattaforme social media come Instagram e Facebook utilizzando il nostro editor video online intuitivo.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video Quadrato
Inizia selezionando tra una varietà di modelli di video quadrati pre-progettati all'interno della nostra libreria di Modelli e scene, perfettamente dimensionati per le tue campagne social media.
2
Step 2
Personalizza il Contenuto del Tuo Annuncio
Utilizza il nostro editor drag-and-drop per aggiungere i tuoi elementi visivi, testo e audio. Migliora il tuo annuncio con media di stock o carica i tuoi utilizzando la nostra libreria di media/stock completa.
3
Step 3
Regola il Rapporto d'Aspetto per le Piattaforme
Assicurati che il tuo annuncio appaia perfetto su qualsiasi piattaforma regolando facilmente il rapporto d'aspetto. Il nostro strumento offre ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto senza soluzione di continuità per adattarsi a Instagram, Facebook e altro.
4
Step 4
Scarica e Condividi il Tuo Annuncio Quadrato
Una volta completato il tuo annuncio video quadrato, scaricalo facilmente e condividilo direttamente sui tuoi canali social media desiderati. Considera l'aggiunta di sottotitoli per massimizzare la portata e il coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

Sviluppa testimonianze e storie di successo dei clienti di grande impatto per costruire fiducia e attrarre nuovi clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video quadrati per i social media?

L'editor video online di HeyGen ti consente di creare e ridimensionare facilmente i video a un rapporto d'aspetto quadrato perfetto, ideale per piattaforme come Instagram e Facebook. Puoi iniziare con un modello o caricare i tuoi media, quindi ritagliare il tuo video con precisione.

Quali strumenti basati su AI sono disponibili nell'editor video online di HeyGen per la creazione di video quadrati?

L'editor video online di HeyGen integra potenti strumenti basati su AI come avatar AI e funzionalità di testo-a-video, semplificando la produzione di video annunci quadrati. Queste caratteristiche semplificano compiti di editing complessi, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio.

HeyGen offre modelli di video quadrati per iniziare rapidamente?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli di video quadrati professionali che puoi personalizzare con un editor drag-and-drop. Questo rende facile creare annunci quadrati coinvolgenti senza bisogno di competenze di design estese.

Posso personalizzare il branding e condividere facilmente i miei video quadrati da HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti permette di applicare controlli di branding come loghi e colori ai tuoi video quadrati. Una volta che il tuo annuncio è perfetto, puoi facilmente scaricare e condividere il tuo video su tutte le tue piattaforme social media.

