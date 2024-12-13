Video di Formazione sulle Competenze Trasversali: Potenzia il Potenziale del Tuo Team

Potenzia le competenze di Comunicazione e Lavoro di Squadra del tuo team con contenuti video coinvolgenti, facilmente creati utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione basato su scenari di 60 secondi rivolto a team leader e project manager, mostrando strategie ottimali di "Lavoro di Squadra" per progetti complessi, evidenziandolo come una "competenza lavorativa" vitale. Utilizza visual dinamici e collaborativi con musica di sottofondo vivace, presentando avatar AI relazionabili per dimostrare efficacemente le dinamiche interpersonali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di suggerimenti conciso di 30 secondi per laureati e nuovi assunti, sottolineando l'importanza del "Pensiero Critico e Risoluzione dei Problemi" come competenza trasversale fondamentale. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e in stile infografico, completata da un tono calmo e istruttivo e sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità all'apprendimento per un consumo rapido.
Prompt di Esempio 3
Crea un video motivazionale di 90 secondi rivolto a chi cerca lavoro e a professionisti aspiranti, concentrandosi su come "Professionalità" ed "Entusiasmo e Atteggiamento" influenzano positivamente le percezioni dei "datori di lavoro". Utilizza visual aziendali raffinati con una voce sicura e incoraggiante e musica di sottofondo sottile, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per creare una presentazione coinvolgente e ispiratrice.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video di Formazione sulle Competenze Trasversali

Migliora le competenze lavorative e lo sviluppo dei dipendenti creando video di formazione sulle competenze trasversali coinvolgenti ed efficienti con la piattaforma AI di HeyGen.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar e Modello
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e modelli professionali per iniziare a creare il tuo video di formazione sulle competenze trasversali. Seleziona uno stile che si adatti alla competenza specifica che stai insegnando.
2
Step 2
Crea il Tuo Copione e Genera il Video
Crea un copione coinvolgente per i tuoi contenuti di formazione, concentrandoti sui principi di comunicazione o lavoro di squadra. Utilizza la funzione di conversione da testo a video di HeyGen per generare istantaneamente un video professionale con una voce narrante naturale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding e Visivi
Aggiungi i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire un aspetto coerente e professionale. Arricchisci la tua formazione con elementi visivi di supporto dalla libreria multimediale per illustrare il pensiero critico.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Esporta il tuo video di formazione sulle competenze trasversali completato nel formato di aspetto desiderato. Assicurati l'accessibilità per tutti i discenti incorporando sottotitoli generati automaticamente per supportare stili di apprendimento diversificati per qualsiasi competenza lavorativa.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Discenti con Contenuti Coinvolgenti

Sfrutta l'AI per creare contenuti sulle competenze trasversali ispiratori e persuasivi, promuovendo atteggiamenti positivi e migliorando la comunicazione all'interno dei team.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di formazione sulle competenze trasversali?

HeyGen consente ai datori di lavoro di creare video di formazione sulle competenze trasversali coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e la conversione da testo a video da un copione. Questo approccio professionale aiuta a sviluppare efficacemente competenze lavorative cruciali come Comunicazione e Lavoro di Squadra, rendendo i temi complessi più accessibili.

Quali capacità di branding offre HeyGen per i contenuti di formazione?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici nei tuoi contenuti sulle competenze trasversali. Questo assicura un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi materiali di formazione, rafforzando l'identità della tua organizzazione per temi come Entusiasmo e Atteggiamento.

HeyGen può semplificare la creazione di video educativi per i datori di lavoro?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la produzione di video per i datori di lavoro convertendo il testo in video con avatar AI realistici. Questo snellisce il processo di sviluppo di contenuti per il Pensiero Critico e la Risoluzione dei Problemi o la Professionalità, rendendo più veloce la distribuzione di risorse preziose per lo sviluppo delle competenze lavorative.

HeyGen supporta formati di contenuto diversificati per la formazione?

HeyGen facilita la creazione di contenuti di formazione versatili offrendo generazione vocale, sottotitoli e una ricca libreria multimediale. Questo assicura che i tuoi materiali e video sulle competenze trasversali siano accessibili e incisivi per tutti i discenti, supportando un approccio olistico allo sviluppo delle competenze.

