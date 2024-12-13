Potenzia il tuo brand con il nostro strumento video per i social media

Crea senza sforzo video straordinari per i social media. La nostra funzione di trasformazione del testo in video da script semplifica il flusso di lavoro per la creazione di contenuti video.

549/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 1 minuto per creatori di contenuti e team di marketing, rispondendo alla domanda su come trasformare rapidamente il testo in immagini coinvolgenti. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce, con tagli rapidi che dimostrano la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video a partire da uno script, evidenziando l'automazione efficiente del flusso di lavoro con una colonna sonora motivante e vivace, incoraggiando gli utenti a ottimizzare la creazione di contenuti video con questo strumento video AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una dimostrazione coinvolgente di 45 secondi per i marketer in cerca di contenuti innovativi, illustrando come gli avatar AI di HeyGen possano dare vita a qualsiasi script. Utilizza uno stile visivo vibrante e leggermente futuristico, con l'avatar AI stesso che guida lo spettatore attraverso varie applicazioni, accompagnato da una voce narrante amichevole e incoraggiante, mostrando il potenziale creativo degli strumenti potenziati dall'AI all'interno di questo creatore di video online senza bisogno di riprese complesse.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 60 secondi su misura per i social media manager, sottolineando la necessità cruciale di formati video adattabili per diverse piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e illustrativo, utilizzando confronti a schermo diviso per dimostrare chiaramente la facilità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme social, accompagnato da una voce narrante concisa ed esplicativa, posizionando HeyGen come lo strumento video social media definitivo per una consegna di contenuti versatile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona uno strumento video per i social media

Crea senza sforzo contenuti video coinvolgenti per i social media, coinvolgi il tuo pubblico e semplifica il tuo flusso di lavoro con potenti funzionalità AI e editing intuitivo.

1
Step 1
Crea il tuo video
Inizia trasformando il testo in un video coinvolgente con uno **strumento video AI**, oppure seleziona tra vari modelli e media stock per costruire rapidamente la tua scena.
2
Step 2
Aggiungi miglioramenti
Eleva il tuo messaggio aggiungendo **sottotitoli** professionali per migliorare l'accessibilità, insieme alla generazione di voiceover dinamici e all'applicazione di controlli di branding.
3
Step 3
Raffina il tuo contenuto
Utilizza strumenti di **editing video** completi per tagliare clip, regolare i rapporti d'aspetto per varie piattaforme e assicurarti che i tuoi contenuti visivi siano raffinati e d'impatto.
4
Step 4
Esporta e condividi
Finalizza il tuo progetto ed esporta video di alta qualità ottimizzati per diverse **piattaforme social**, pronti a catturare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Converti le storie dei clienti in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare valore, rafforzando la presenza del tuo brand sulle piattaforme social.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati potenziati dall'AI, inclusi avatar AI e generazione di video da script, per trasformare la creazione di contenuti video complessi in un processo semplificato. Questo lo rende uno strumento video AI efficiente per generare contenuti coinvolgenti senza sforzo.

Quali strumenti di editing video offre HeyGen per la personalizzazione?

HeyGen fornisce strumenti di editing video completi, inclusi un editor drag-and-drop facile da usare, per personalizzare i tuoi video. Puoi sfruttare modelli video esistenti, aggiungere il tuo branding e integrare elementi dalla libreria di media stock per risultati professionali.

HeyGen può ottimizzare i video per diverse piattaforme social?

Sì, HeyGen è progettato come uno strumento video efficace per i social media, permettendoti di ottimizzare i video per varie piattaforme social. Offre ridimensionamento del rapporto d'aspetto e sottotitoli automatici per garantire che i tuoi contenuti siano visivamente accattivanti e accessibili su tutti i canali.

HeyGen facilita la creazione collaborativa di contenuti video?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti video con funzionalità progettate per l'automazione efficiente del flusso di lavoro e la potenziale collaborazione in team. Questo consente un approccio più coeso e produttivo alla generazione di risorse video di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo