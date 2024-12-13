Generatore di Video di Formazione sugli Smart Contract: Semplifica l'Apprendimento

Trasforma istantaneamente concetti complessi di smart contract in video educativi chiari e coinvolgenti utilizzando la nostra potente funzione di testo-a-video.

496/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 1 minuto rivolto a professionisti aziendali curiosi delle applicazioni pratiche della blockchain. Adotta uno stile visivo aziendale, basato su infografiche, con transizioni dinamiche e una voce narrante coinvolgente ed entusiasta che semplifica concetti complessi. Questo video dovrebbe evidenziare diversi casi d'uso della blockchain utilizzando i Template & scene di HeyGen e la generazione di Voiceover.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale di 45 secondi rivolto a team di marketing e creatori di contenuti, mostrando la potenza degli strumenti video AI. La presentazione visiva dovrebbe essere veloce e dinamica, illustrando modifiche rapide e una varietà di stili di avatar AI, accompagnata da musica energica e narrazione concisa e d'impatto. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e il supporto della libreria/stock media per dimostrare la generazione efficiente di video.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video tutorial di 2 minuti rivolto a sviluppatori Web3 junior che esplorano applicazioni decentralizzate. L'approccio visivo dovrebbe essere di tipo tutorial, incorporando registrazioni dello schermo delle interfacce DApp e frammenti di codice, arricchiti con sovrapposizioni di testo in grassetto. Una voce narrante calma e istruttiva dovrebbe guidare gli spettatori passo dopo passo nell'interazione con le DApp sulla rete Ethereum, supportata dai Sottotitoli/didascalie di HeyGen e dal ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione sugli Smart Contract

Trasforma senza sforzo concetti complessi di smart contract in video di formazione coinvolgenti e di alta qualità utilizzando l'AI, potenziando l'educazione blockchain.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il tuo script completo di formazione sugli smart contract. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di "Testo-a-video da script" per convertire senza soluzione di continuità il tuo testo in contenuti video dinamici, coprendo argomenti come i fondamenti di Solidity o blockchain.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e i Visual
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare le tue lezioni sugli smart contract. Migliora la comprensione integrando visual pertinenti dalla nostra libreria multimediale, garantendo un'esperienza di "generatore di video AI" coinvolgente e professionale.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Personalizza il tuo video di formazione con l'identità unica del tuo brand utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)". Aggiungi chiarezza e accessibilità con sottotitoli generati automaticamente, rendendo i tuoi "video educativi" più incisivi e raffinati.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Con un solo clic, la nostra piattaforma elaborerà e compilerà il tuo contenuto di formazione. "Esporta" facilmente il tuo video finale sugli "smart contract" in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere distribuito su qualsiasi piattaforma di apprendimento o pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Concetti Complessi

.

Semplifica lo sviluppo complesso di smart contract e i principi della blockchain in contenuti video facilmente digeribili, rendendo accessibili a tutti gli argomenti avanzati.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere nella creazione di video di formazione sugli smart contract?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti consente di trasformare script complessi sugli smart contract in video di formazione coinvolgenti. Con le capacità di testo-a-video da script e avatar AI, puoi produrre contenuti di alta qualità per la formazione blockchain in modo efficiente.

Quali funzionalità offre HeyGen per spiegare concetti complessi di blockchain come Solidity?

HeyGen fornisce strumenti robusti per chiarire argomenti intricati come Solidity ed Ethereum. Utilizza sottotitoli/didascalie, generazione di voiceover e template personalizzabili per articolare chiaramente i dettagli tecnici nei tuoi video educativi sullo sviluppo blockchain.

HeyGen può generare rapidamente video educativi su DApp o NFT?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente il processo di generazione video per argomenti come DApp e NFT. Sfrutta scene predefinite e una vasta libreria multimediale per creare rapidamente video AI professionali, riducendo significativamente i tempi di produzione per le spiegazioni dei tuoi casi d'uso.

HeyGen fornisce strumenti per creare video AI brandizzati per la formazione blockchain?

Assolutamente. HeyGen supporta controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video AI per la formazione blockchain. Questo assicura coerenza e professionalità in tutte le tue risorse educative relative allo sviluppo di smart contract.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo