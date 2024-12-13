Crea Video Pubblicitari Skippable Coinvolgenti con AI

Migliora le prestazioni pubblicitarie e riduci i costi. Genera rapidamente annunci skippable di alta qualità con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dimostrativo tecnico di 90 secondi che mostri come implementare correttamente gli `URL di tracciamento skip` in un ambiente di `video pubblicitario skippable`. Questo video dovrebbe essere rivolto a sviluppatori ad tech e ingegneri QA, utilizzando animazioni dinamiche in stile screen-share e un coinvolgente `avatar AI` per guidare gli spettatori attraverso la configurazione, integrato da `sottotitoli/caption` informativi.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo dettagliato di 2 minuti che scomponga i componenti di una `BidRequest` ottimale per `annunci skippable`, concentrandosi su come parametri specifici influenzano l'appiattimento delle offerte e la consegna delle impressioni. Rivolgi questo contenuto a ingegneri di ad exchange e data scientist, utilizzando estetiche di visualizzazione dati high-tech dalla `libreria multimediale/supporto stock` e sfruttando `template e scene` per strutturare il flusso complesso di informazioni.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 1 minuto e 30 secondi che affronti problemi comuni e migliori pratiche per lo sviluppo e la distribuzione di creatività `VPAID ad`, inclusa la gestione dell'implementazione di `eventi di tracciamento personalizzati`. Il pubblico di destinazione sono sviluppatori creativi e tecnici di server pubblicitari, richiedendo metafore visive coinvolgenti e un tono esplicativo utile fornito da un `avatar AI`, ottimizzato per vari posizionamenti tramite `ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto`.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Video Pubblicitario Skippable

Scopri come produrre efficacemente video pubblicitari skippable coinvolgenti che catturano l'attenzione e generano risultati, sfruttando potenti strumenti di creazione video.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Coinvolgente
Inizia scrivendo uno script conciso e convincente per il tuo video pubblicitario skippable. Utilizza la funzione di testo in video di HeyGen per convertire rapidamente il tuo testo in una narrazione visiva dinamica, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e d'impatto per il tuo pubblico.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e l'Identità del Marchio
Seleziona e personalizza i tuoi elementi visivi per allinearli al tuo marchio. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio, personalizzando il loro aspetto e stile per allinearsi perfettamente con l'identità del tuo marchio e catturare l'attenzione degli spettatori.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali e Accessibilità
Migliora il tuo annuncio con audio di alta qualità. Genera un discorso dal suono naturale utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale. Questo migliora l'impatto dei tuoi annunci skippable, anche per gli spettatori che guardano senza audio.
4
Step 4
Esporta per Prestazioni Ottimali sulla Piattaforma
Finalizza la tua creazione esportando il tuo video nel formato e nel rapporto d'aspetto ideali. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per assicurarti che il tuo video sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme pubblicitarie, pronto per essere distribuito come un annuncio video skippable ad alte prestazioni.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo con Annunci Video AI

Trasforma le testimonianze dei clienti in persuasivi video pubblicitari skippable potenziati dall'AI, costruendo fiducia e attirando nuovi potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen nella creazione di contenuti video adatti ai formati di video pubblicitari skippable?

HeyGen ti consente di produrre facilmente contenuti video "skippable ad video" di alta qualità utilizzando avatar AI e funzionalità di testo in video. Puoi generare immagini e voiceover coinvolgenti, assicurando che il tuo asset video sia pronto per il deployment su varie piattaforme pubblicitarie che supportano "Skippable In-Stream Video Ads". La piattaforma offre un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per adattarsi a diversi posizionamenti pubblicitari.

I video generati da HeyGen sono compatibili con specifiche tecniche pubblicitarie come VAST per una consegna senza problemi?

Sì, HeyGen crea asset video progettati per soddisfare gli standard del settore, rendendoli compatibili con le specifiche comuni di erogazione degli annunci come "VAST 3.0" e versioni precedenti. Mentre HeyGen si concentra sulla creazione di video, l'output può essere facilmente integrato in piattaforme che supportano "VAST 2.0" o "VAST 3.0" per una consegna robusta e il "tracciamento" dei tuoi "TrueView ads".

Quali considerazioni tecniche dovrei tenere a mente quando creo annunci video con HeyGen per piattaforme come Authorized Buyers?

Quando utilizzi HeyGen per produrre asset video per piattaforme come Google Ads o "Authorized Buyers", concentrati sulla selezione di rapporti d'aspetto appropriati e sul mantenimento delle dimensioni del file per prestazioni ottimali. Le robuste opzioni di esportazione di HeyGen assicurano che il tuo asset video sia tecnicamente valido per l'integrazione nei sistemi pubblicitari che potrebbero utilizzare standard come "OpenRTB" per le richieste di offerta, facilitando una consegna efficiente degli annunci e "URL di tracciamento skip".

HeyGen può aiutare a personalizzare i miei annunci video con elementi di branding specifici per campagne coerenti?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di "branding" completi, inclusi il posizionamento del logo e i colori del marchio, assicurando che i tuoi "skippable ads" mantengano un'identità di marca coerente. Questa capacità è cruciale per creare annunci video professionali che risuonano con il tuo pubblico e si allineano con la tua strategia di marketing complessiva su tutte le piattaforme.

