Trasforma la formazione dei dipendenti e il microlearning. Crea video d'impatto rapidamente con modelli personalizzabili e testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial tecnico di 2 minuti per il personale di supporto IT interno, dimostrando un nuovo processo di aggiornamento software. Il video dovrebbe avere un tono preciso e istruttivo con registrazioni dello schermo chiare e puntatori animati, assicurandosi di includere sottotitoli automatici per l'accessibilità e un facile riferimento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo esplicativo di 60 secondi per un team di vendita, evidenziando i vantaggi di una nuova funzionalità del prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, utilizzando filmati e immagini di alta qualità dalla libreria multimediale per illustrare i punti chiave, con un approccio da script a video per una creazione di contenuti senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione per dipendenti di 45 secondi per un aggiornamento delle politiche aziendali. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e aziendale, sfruttando modelli e scene personalizzabili per mantenere la coerenza del marchio, accompagnato da una generazione di voiceover chiara e concisa per trasmettere efficacemente le informazioni essenziali.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Utilizzare i Modelli di Video di Formazione Breve

Crea rapidamente contenuti di formazione coinvolgenti ed efficaci con modelli personalizzabili, sfruttando l'AI per semplificare la produzione video.

1
Step 1
Seleziona un Modello di Video di Formazione
Sfoglia una libreria diversificata di "modelli e scene" specificamente progettati per video di formazione brevi. Trova la struttura perfetta per trasmettere il tuo messaggio in modo efficiente.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Modifica facilmente testo, colori ed elementi di branding all'interno del modello scelto. Usa la funzione "Testo-a-video da script" per trasformare il tuo script in contenuti dinamici sullo schermo.
3
Step 3
Genera Voiceover AI
Genera un "voiceover generation" professionale direttamente dal tuo script di testo, assicurando una narrazione chiara e coerente per i tuoi video di formazione brevi.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta completato il tuo video di formazione breve, utilizza la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per scaricarlo nel formato e nella risoluzione desiderati, pronto per la distribuzione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Consegna dei Contenuti Educativi

Semplifica informazioni complesse in modelli di video di formazione brevi e comprensibili per un apprendimento efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione professionale?

HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione professionale senza sforzo utilizzando una vasta libreria di modelli personalizzabili e un'interfaccia intuitiva drag-and-drop. Semplifica l'intero processo di produzione, rendendo la creazione di video complessi accessibile al tuo team.

Quali strumenti di AI generativa offre HeyGen per realizzare video di formazione?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati di AI generativa, inclusi un creatore di testo-a-video AI e avatar AI realistici, per trasformare gli script in contenuti di formazione coinvolgenti. Puoi generare voiceover dal suono naturale direttamente dal testo, eliminando la necessità di configurazioni di registrazione tradizionali.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente video di microlearning brevi e brandizzati?

Assolutamente, HeyGen è ideale per produrre modelli di video di formazione brevi e contenuti di microlearning rapidamente ed efficientemente. I suoi modelli personalizzabili, combinati con i controlli di branding, consentono di creare video coerenti e in linea con il marchio che sono veloci da realizzare e facili da distribuire al tuo pubblico.

Come supporta HeyGen le iniziative di formazione e onboarding dei dipendenti?

HeyGen migliora significativamente la formazione e l'onboarding dei dipendenti fornendo strumenti per creare guide coinvolgenti e video tutorial riproducibili su larga scala. Questo assicura una condivisione coerente delle conoscenze e aiuta ad allineare il tuo team con informazioni critiche in modo efficiente, migliorando i risultati di apprendimento.

