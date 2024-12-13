Creatore di Video Pubblicitari in Formato Breve: Crea Annunci Velocemente con l'AI

Marketer, generate video in formato breve ad alto impatto per i social media istantaneamente con potenti strumenti di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video pubblicitario AI conciso di 45 secondi che spieghi una funzionalità software complessa, destinato ad agenzie di marketing digitale e marchi di e-commerce; questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva elegante e aziendale con una voce narrante chiara e autorevole, sfruttando i modelli e le scene estese di HeyGen per semplificare la produzione come creatore di video pubblicitari online.
Prompt di Esempio 2
Produci un video autentico di 60 secondi in formato breve che sembri contenuto generato dagli utenti (video pubblicitari UGC), progettato per creatori di contenuti e team di marketing che esplorano nuovi metodi di outreach; adotta uno stile visivo e audio naturale e relazionabile, utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per dare vita a un'atmosfera non scritta con facilità.
Prompt di Esempio 3
Genera un video pubblicitario incisivo di 15 secondi progettato per stimolare un'azione immediata per startup e lanci di campagne rapide; questo annuncio richiede uno stile visivamente impattante e veloce con una voce narrante forte ed energica, utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere perfettamente l'urgenza e l'invito all'azione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Pubblicitari in Formato Breve

Crea annunci video in formato breve coinvolgenti e ad alta conversione con il nostro intuitivo creatore di video pubblicitari alimentato dall'AI, progettato per velocità e impatto su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Seleziona da un'ampia gamma di modelli video professionali per iniziare immediatamente a creare il tuo annuncio.
2
Step 2
Genera Contenuti Alimentati dall'AI
Utilizza strumenti AI avanzati per trasformare il tuo script in contenuti video coinvolgenti, completi di avatar AI realistici e voiceover dinamici.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Media
Migliora il tuo annuncio con controlli di branding personalizzati e incorpora media di stock rilevanti per perfezionare la tua narrazione visiva.
4
Step 4
Esporta per i Social Media
Finalizza il tuo annuncio esportandolo in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per una pubblicazione senza problemi su tutte le tue piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci Video UGC Autentici

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci video UGC avvincenti con l'AI per costruire fiducia e stimolare le conversioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i marketer a creare annunci video in formato breve coinvolgenti?

HeyGen consente ai marketer di produrre annunci video in formato breve dinamici sfruttando avatar AI e modelli video estesi. Puoi generare rapidamente video pubblicitari UGC e contenuti di marketing impattanti per i social media con facilità creativa.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video pubblicitari AI online?

HeyGen offre una piattaforma online intuitiva che trasforma gli script in annunci video di alta qualità utilizzando strumenti AI avanzati. Le sue funzionalità complete, tra cui la generazione di voiceover e i sottotitoli automatici, semplificano l'intero processo di editing video.

Posso personalizzare i miei annunci video e aggiungere inviti all'azione usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei tuoi annunci video, inclusi controlli di branding per loghi e colori. Puoi facilmente integrare chiari inviti all'azione nei tuoi video in formato breve per ottenere i risultati desiderati.

Come supporta HeyGen la creazione di annunci video per diverse piattaforme social?

HeyGen semplifica la creazione di video in formato breve coinvolgenti ottimizzati per varie piattaforme social, inclusi gli annunci su YouTube. Le sue capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto assicurano che i tuoi annunci video appaiano perfetti ovunque li pubblichi.

