Modelli di Video Pubblicitari Brevi: Crea Annunci Coinvolgenti Velocemente

Crea video di marketing accattivanti con i nostri modelli modificabili, potenziati dai controlli di branding flessibili di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un chiaro "video di marketing" di 30 secondi che spieghi un servizio complesso ai proprietari di piccole imprese. Adotta uno stile visivo simile a un'infografica con "animazioni" fluide e un voiceover calmo e autorevole. Sfrutta i "Template e scene" di HeyGen per strutturare efficacemente la narrazione, partendo da una base "Testo-a-video da script" per efficienza.
Prompt di Esempio 2
Progetta un "video breve" avvincente di 20 secondi che mostri una storia di successo del cliente, rivolto a potenziali clienti in cerca di prove sociali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e autentico, con un avatar AI che trasmetta emozioni genuine. Assicurati che siano inclusi "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità e arricchisci la narrazione visiva utilizzando clip pertinenti dalla "Libreria multimediale/supporto stock". Questo esemplifica "idee creative per video pubblicitari".
Prompt di Esempio 3
Produci un "modello di annuncio" conciso di 10 secondi per una promozione stagionale a tempo limitato, progettato per catturare l'attenzione dei consumatori generali e degli acquirenti d'impulso. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico con testi in grassetto e transizioni di scena dinamiche, accompagnato da musica energica e accattivante. Sfrutta i "Template e scene" di HeyGen per una creazione rapida e assicurati una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per creare un "modello personalizzabile".
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Modelli di Video Pubblicitari Brevi

Crea video pubblicitari brevi accattivanti in modo efficiente utilizzando i nostri modelli personalizzabili. Migliora i tuoi sforzi di marketing con una produzione semplificata e risultati professionali.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Inizia scegliendo dalla nostra vasta libreria di "modelli di video pubblicitari brevi" progettati professionalmente per vari settori e piattaforme, fornendo una solida base per il tuo annuncio.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Sostituisci facilmente il testo segnaposto e i visual con le tue immagini di prodotto, video, o seleziona dalla nostra "Libreria multimediale/supporto stock". I nostri "modelli modificabili" assicurano che il tuo annuncio rifletta il tuo brand unico.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Utilizza i "Controlli di branding (logo, colori)" per incorporare gli elementi del tuo brand, garantendo un aspetto e una sensazione coerenti. Affina le animazioni e le transizioni per creare "video pubblicitari coinvolgenti" che si distinguono.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Pubblicitario
Finalizza il tuo annuncio esportandolo nel formato e nella risoluzione desiderati. Usa "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per ottimizzare i tuoi "video pubblicitari" per diverse piattaforme social, pronti per la distribuzione immediata.

Casi d'Uso

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in annunci video brevi e dinamici, costruendo fiducia e credibilità con i potenziali clienti in modo efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari coinvolgenti?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli modificabili e avatar AI per generare rapidamente idee creative per video pubblicitari. Puoi facilmente personalizzare questi modelli con i tuoi asset di marca e script testo-a-video per produrre video pubblicitari coinvolgenti che catturano l'attenzione del tuo pubblico.

Che tipo di modelli video offre HeyGen per la pubblicità?

HeyGen offre una libreria diversificata di modelli di video pubblicitari brevi, inclusi opzioni per video pubblicitari di prodotto, campagne sui social media e varie esigenze di marketing. Questi modelli personalizzabili sono progettati per aiutarti a creare rapidamente video pubblicitari professionali ed efficaci su diverse piattaforme.

Posso personalizzare i modelli pubblicitari di HeyGen per adattarli al mio brand?

Assolutamente, i modelli pubblicitari di HeyGen sono completamente personalizzabili per allinearsi con l'identità del tuo brand. Puoi facilmente sostituire i media, modificare i colori, affinare i layout e applicare il logo e i caratteri del tuo brand per creare un video pubblicitario personalizzato che rifletta perfettamente il tuo messaggio unico.

Come rende HeyGen più efficiente la creazione di video di marketing?

HeyGen semplifica il processo di creazione video sfruttando avatar AI, capacità testo-a-video e un'interfaccia facile da usare. Questo ti consente di generare rapidamente video di marketing professionali e video brevi, riducendo il tempo e lo sforzo di produzione mantenendo alta qualità.

