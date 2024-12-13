Creatore di Video Pubblicitari per Shopify: Crea Annunci Video ad Alta Conversione

Potenzia i tuoi annunci di e-commerce con video di prodotto professionali e ad alta conversione utilizzando il nostro creatore di video AI e ampi modelli.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale sofisticato di 45 secondi rivolto a professionisti del marketing in cerca di soluzioni all'avanguardia, incorporando estetiche moderne ed eleganti e una voce narrante sicura e articolata. Questo video esplorerà il potenziale rivoluzionario della generazione di "annunci video AI", illustrando come le aziende possano utilizzare "avatar AI" realistici per presentare i loro prodotti e servizi con una coerenza e una portata senza pari. Una caratteristica chiave da mostrare è l'avanzato "avatar AI" di HeyGen, dimostrando come trasformano script statici in presentazioni video coinvolgenti senza i vincoli delle riprese tradizionali.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo dettagliato di 60 secondi progettato per product manager e proprietari di negozi online, con dimostrazioni di prodotto chiare e nitide accompagnate da una colonna sonora di sottofondo rilassante e informativa. Questo pezzo approfondirà la creazione di diversi "video di prodotto" che evidenziano ogni aspetto di un articolo, dall'unboxing all'uso, rendendo accessibili le caratteristiche complesse. Dovrebbe enfatizzare specificamente la potenza della funzione "Generazione di voiceover" di HeyGen, che consente agli utenti di aggiungere facilmente narrazioni professionali in più lingue, arricchendo così le descrizioni dei prodotti e migliorando la comprensione dei clienti a livello globale.
Prompt di Esempio 3
Produci un annuncio sui social media di 15 secondi, perfetto per i gestori di social media e i creatori di contenuti, caratterizzato da tagli rapidi, musica di tendenza e testi audaci sovrapposti. Questo video sottolineerà l'urgenza e l'efficacia di convertire immagini statiche o brevi clip in "annunci video" di impatto per piattaforme come "Instagram". Il focus principale sarà sulla capacità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen, dimostrando quanto sia facile ottimizzare i contenuti per vari canali social, garantendo la massima visibilità e coinvolgimento su tutte le piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per Shopify

Crea facilmente annunci video ad alta conversione per il tuo negozio Shopify, sfruttando l'AI e strumenti intuitivi per potenziare la tua presenza e-commerce.

1
Step 1
Crea il Tuo Annuncio Video
Inizia selezionando un modello professionale o inserendo il tuo script per generare un annuncio video AI iniziale. Questo fornisce un rapido avvio per la tua campagna e-commerce.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Prodotto e Dettagli
Personalizza il tuo annuncio caricando immagini di prodotto, aggiungendo testo personalizzato e migliorandolo con avatar AI realistici per evidenziare le tue offerte.
3
Step 3
Rifinisci con Branding e Modifiche
Personalizza ulteriormente il tuo video applicando controlli di branding come loghi e colori specifici. Regola facilmente le scene, aggiungi sottotitoli/didascalie e perfeziona il tuo annuncio utilizzando l'editor intuitivo.
4
Step 4
Esporta e Lancia la Tua Campagna
Prepara il tuo video per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Esporta il tuo annuncio e-commerce finito, pronto per essere programmato e pubblicato sul tuo negozio Shopify o sui canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Testimonial di Clienti Potenziati dall'AI

Sfrutta l'AI per creare video autentici di storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per i tuoi prodotti Shopify senza sforzo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per i video pubblicitari di Shopify?

HeyGen consente alle aziende di e-commerce di produrre rapidamente video pubblicitari di alta qualità per Shopify. Il nostro creatore di annunci video AI semplifica la creazione di video di prodotto coinvolgenti, assicurando che il tuo contenuto creativo si distingua e guidi efficacemente le conversioni.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video per annunci sui social media?

HeyGen offre capacità avanzate di AI, inclusi avatar AI realistici e una vasta gamma di modelli, per creare annunci video accattivanti per i social media. Puoi facilmente generare annunci video professionali che catturano l'attenzione del pubblico e potenziano la tua presenza online.

HeyGen può aiutarmi a creare video di prodotto senza competenze di editing complesse?

Assolutamente. L'editor intuitivo drag-and-drop di HeyGen e l'ampia libreria multimediale rendono la creazione di video di prodotto straordinari un gioco da ragazzi. Sfrutta la nostra funzionalità di testo in video e i controlli di branding per produrre contenuti raffinati senza esperienza pregressa di editing video.

Come supporta HeyGen l'automazione creativa per le campagne pubblicitarie video?

HeyGen facilita l'automazione creativa fornendo strumenti come la generazione di voiceover e l'integrazione di sottotitoli per i tuoi annunci video. Questo ti consente di scalare efficacemente la produzione di contenuti, migliorando il ROI della tua campagna grazie alla consegna costante di contenuti creativi freschi e coinvolgenti.

