Creatore di Video di Servizio Online: Crea Video Aziendali Straordinari

Trasforma i tuoi script in video di marketing coinvolgenti senza sforzo con la potente tecnologia di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing energico di 30 secondi per le piattaforme social, rivolto a team di marketing e manager dei social media che cercano di aumentare l'engagement; progettalo con un approccio visivo dinamico e veloce, musica di sottofondo vivace e immagini vibranti, incorporando gli avatar AI di HeyGen per aggiungere un tocco umano ai tuoi video sui social media.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi orientato verso le aziende di e-commerce e i marketer di prodotti, evidenziando le caratteristiche principali di un nuovo gadget con uno stile visivo elegante e di alta qualità e una voce narrante professionale, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per trovare il filmato perfetto per i tuoi progetti di piattaforma di creazione video.
Prompt di Esempio 3
Progetta un aggiornamento di comunicazione interna conciso di 20 secondi utilizzando uno stile visivo moderno e pulito e una narrazione chiara, rivolto a comunicatori aziendali e leader di team che necessitano di condividere rapidamente informazioni, sfruttando al massimo i modelli e le scene di HeyGen per semplificare il processo di creazione di un video di servizio professionale online.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Servizio Online

Crea facilmente video di servizio professionali online con i potenti strumenti di HeyGen, trasformando le tue idee in contenuti visivi coinvolgenti per il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia la creazione del tuo video di servizio scegliendo da una vasta selezione di modelli professionali, garantendo un avvio rapido ed efficiente del tuo progetto.
2
Step 2
Genera il Tuo Contenuto Video
Utilizza la funzione di testo-a-video da script per trasformare rapidamente le descrizioni dei tuoi servizi in narrazioni visive coinvolgenti. Aumenta l'engagement incorporando avatar AI realistici.
3
Step 3
Rifinisci con Branding e Audio
Personalizza il tuo video di servizio applicando i colori unici e il logo del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding. Questo aiuta a garantire che il tuo video si allinei perfettamente con la tua strategia di video marketing e identità del marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Servizio
Finalizza il tuo video di servizio ridimensionandolo per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto. Il tuo contenuto di alta qualità è ora pronto per la distribuzione sui canali scelti per potenziare il tuo video marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

Produci facilmente testimonianze video e case study di impatto per evidenziare la soddisfazione dei clienti e costruire fiducia con nuovi clienti.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di servizio online?

HeyGen è una piattaforma leader nella creazione di video AI che consente alle aziende di produrre rapidamente video di servizio professionali. I suoi avanzati strumenti video AI, inclusi testo-a-video da script e avatar AI personalizzabili, semplificano l'intero processo di produzione video.

HeyGen può creare vari tipi di video aziendali?

Assolutamente! Come versatile creatore di video aziendali, HeyGen supporta la creazione di contenuti diversi, dai video di marketing coinvolgenti ai video sui social media, fino ai video di prodotto informativi e ai video esplicativi, tutti con qualità professionale.

Come semplifica HeyGen la creazione di video per gli utenti?

HeyGen semplifica la creazione di video attraverso la sua piattaforma intuitiva, offrendo una vasta gamma di modelli personalizzabili e un'interfaccia facile da usare. Con funzionalità come il drag-and-drop e strumenti di editing video robusti, puoi facilmente creare e perfezionare le tue presentazioni animate.

HeyGen supporta il branding e la localizzazione per i video?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del tuo marchio in ogni video. Inoltre, offre generazione automatica di voiceover e sottotitoli/didascalie per migliorare l'accessibilità e la portata dei tuoi sforzi di video marketing.

